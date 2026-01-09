Remover roupa de pessoas em imagens passa a ser conteúdo pago no Grok

O X (antigo Twitter) anunciou que a ferramenta do Grok — o bot de Inteligência Artificial (IA) da plataforma — que consegue remover a roupa que as pessoas estão a usar numa imagem passará a ser uma função exclusiva dos subscritores da versão paga do X. No entanto, quem não tem uma conta paga pode continuar a usar o Grok para editar imagens na plataforma individual deste serviço de IA.

A função faz parte de uma nova atualização do Grok que faz com que qualquer utilizador peça ao programa para analisar o conteúdo de uma fotografia e remover a roupa das pessoas que estão nessa imagem. Vários utilizadores têm manifestado a sua indignação com uma série de publicações em que o Grok remove as roupas de mulheres, famosas ou anónimas, e substitui por corpos em biquínis, gerados artificialmente.

Um dos casos mais virais foi o pedido de um utilizador para colocar a atriz de 14 anos Nell Fisher, protagonista da última temporada de "Stranger Things", de biquíni.

O governo britânico já reagiu, considerando a medida "um insulto" que apenas transforma "a criação de imagens ilegais num serviço premium".

"O primeiro-ministro foi claro na necessidade do X atuar, imediatamente", referiu um porta-voz do Executivo do Reino Unido.