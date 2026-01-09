Rússia ataca Ucrânia com sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik

O ministério da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira que as Forças Armadas da Federação Russa atacaram, de madrugada, "alvos estratégicos" na Ucrânia, recorrendo ao sistema de mísseis hipersónicos Oreshnik, lê-se em comunicado oficial.

O texto descreve um "ataque maciço com armas de alta precisão e de longo alcance, incluindo o sistema de mísseis terra-ar Oreshnik, de alcance intermédio", além de drones.

O número de unidades balísticas utilizadas não foi especificado, mas foi justificado como " resposta ao ataque terrorista perpetrado pelo regime de Kiev" contra a residência do presidente russo, Vladimir Putin, no final de dezembro.

As autoridades russas comunicaram que os ataques incidiram sobre fábricas de drones "usadas para o ataque terrorista" e a infraestrutura energética ucraniana, mas também sem especificar as localizações.

As Forças Armadas da Ucrânia temiam que a Rússia voltasse a usar o sistema de mísseis Oreshnik, os quais podem atingir velocidades de Mach10, ou seja mais de 12.000 km/h.

Esta arma é capaz de atingir alvos a milhares de quilómetros de distância, com ogivas nucleares, e foi usado pela primeira vez com ogivas convencionais em novembro de 2024 contra a cidade de Dnipro (centro-leste).

Segundo as autoridades de ambos os países, este mais recente ataque aéreo russo fez quatro mortos em Kiev, enquanto um ataque ucraniano deixou mais de 500 mil russos sem eletricidade na região oriental de Belgorod.

Além da capital ucraniana, a Rússia também atingiu infraestruturas críticas na cidade ocidental de Lviv, usando um míssil balístico não identificado, disse o presidente da câmara, Andriy Sadoviy.

O Comando Ocidental da Força Aérea da Ucrânia adiantou mais tarde que o míssil viajou a uma velocidade de 13 mil quilómetros por hora e que o tipo específico de foguete estava a ser investigado.