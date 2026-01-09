Ouvir
Tempestade Goretti provoca apagão de milhares de casas em França e Reino Unido

09 jan, 2026 - 07:40 • João Malheiro

Em França, foram registadas rajadas de vento que ultrapassam os 200 quilómetros por hora. Cidades britânicas enfrentam "o pior nevão da última década".

Milhares de casas em França e Reino Unido ficaram sem luz com a chegada da tempestade Goretti que atingiu estes dois países em força esta sexta-feira.

O fenómeno climatérico é responsável por provocar chuva forte, rajadas de vento violentas e, ainda, queda de neve pesada.

Segundo o "The Guardian", cerca de 380 mil casas em França ficaram sem energia e em Inglaterra e País de Gales há cerca de 60 mil casas na mesma condição.

Nas Midlands Ocidentais, que inclui as cidades de Birmingham, Wolverhampton e Coventry, espera-se "o pior nevão da última década".

Em França, já se registaram rajadas de vento acima dos 200 quilómetros por hora.

Há mais de 50 voos cancelados no aeroporto de Heathrow, em Londres.

No Reino Unido, a expectativa é de que os avisos climatéricos só sejam levantados depois de segunda-feira

Neve cai no País de Gales, Reino Unido, devido à tempestade Goretti. Foto: Adam Vaughan/EPA
Neve cai no País de Gales, Reino Unido, devido à tempestade Goretti. Foto: Adam Vaughan/EPA
Neve cai no País de Gales, Reino Unido, devido à tempestade Goretti. Foto: Adam Vaughan/EPA
Neve cai no País de Gales, Reino Unido, devido à tempestade Goretti. Foto: Adam Vaughan/EPA

