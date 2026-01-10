Ouvir
França

Centenas de camiões portugueses parados. Agricultores franceses cortam autoestradas contra acordo Mercosul

10 jan, 2026 - 18:50 • Anabela Góis , Carla Fino

Na berma da estrada em França, os camionistas vão sabendo pelas autoridades que a situação pode prolongar-se, "no mínimo, mais 24 horas" ou até quarta-feira. Em causa, está um protesto de agricultores, que bloqueia as principais vias de circulação do país.

Centenas de camionistas portugueses estão retidos nas autoestradas francesas devido a um protesto de agricultores, que bloqueia as principais vias de circulação do país.

A informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Associação de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Pedro Polónio.

"Ao final deste dia já vão completar 48 horas desde que os motoristas estão parados na berma de uma estrada francesa, sem grandes condições", revelou.

Segundo o que as autoridades francesas avançaram ao presidente da ANTRAM, a situação vai prolongar-se, "no mínimo, mais 24 horas" na fronteira.

Alguns camionistas já foram até avisados que o constrangimento pode prolongar-se até esta quarta-feira, dia 14 de janeiro.

"Não é minimamente aceitável que os protestos dos agricultores possam se sobrepor à vida dos motoristas e à das empresas", queixa-se Polónio.

Esta paragem pode, por isso, afetar o abastecimento das indústrias portuguesas e já está a provocar dezenas de milhares de euros de prejuízo às empresas de transporte: "Temos os compromissos com os nossos clientes na Espanha, França, Bélgica e Alemanha".

As taxas de importação e exportação relacionadas à paragem também estão a preocupar as empresas envolvidas.

Tópicos
