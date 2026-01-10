Centenas de camiões portugueses parados. Agricultores franceses cortam autoestradas contra acordo Mercosul

Centenas de camionistas portugueses estão retidos nas autoestradas francesas devido a um protesto de agricultores, que bloqueia as principais vias de circulação do país.

A informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Associação de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), Pedro Polónio.

"Ao final deste dia já vão completar 48 horas desde que os motoristas estão parados na berma de uma estrada francesa, sem grandes condições", revelou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o que as autoridades francesas avançaram ao presidente da ANTRAM, a situação vai prolongar-se, "no mínimo, mais 24 horas" na fronteira.

Alguns camionistas já foram até avisados que o constrangimento pode prolongar-se até esta quarta-feira, dia 14 de janeiro.

