"Está tudo bem, amigo". Divulgado novo vídeo da morte de Renee Nicole Good

A Casa Branca publicou esta sexta-feira, nas redes sociais, um novo vídeo captado pelo telemóvel do agente de imigração dos Estados Unidos que, esta semana, matou a tiro uma mulher no Minnesota dentro do seu automóvel, acrescentando novos elementos à documentação de um incidente que desencadeou vários dias de protestos em todo o país. No novo vídeo, Renee Nicole Good, de 37 anos, aparentando calma, é ouvida a dizer ao agente: "Está tudo bem, amigo, não estou zangada consigo" — algumas das últimas palavras que proferiu — momentos antes de o agente abrir fogo, quando Good arranca com o carro.

O vídeo de 47 segundos deverá agravar ainda mais as tensões entre dirigentes dos governos estadual e local e membros da administração do Presidente Donald Trump, que têm apresentado versões profundamente divergentes sobre o tiroteio ocorrido na quarta-feira num bairro residencial de Minneapolis. As autoridades do Minnesota anunciaram na sexta-feira a abertura de uma investigação criminal própria, depois de alguns responsáveis policiais estaduais terem afirmado que o FBI se recusava a cooperar com os investigadores do estado. O vídeo, obtido pelo site Alpha News e verificado pela agência Reuters, começa no momento em que o agente do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE), Jonathan Ross, sai do seu carro e se dirige para o SUV Honda de Good, que se encontra parcialmente a bloquear o trânsito, com a frente apontada para a via. Um cão preto é visível por instantes no banco traseiro do veículo, através de uma janela traseira aberta.

À medida que Ross se aproxima e começa a contornar o SUV, Good faz marcha-atrás durante alguns metros antes de falar com o agente de forma descontraída, através da janela aberta. Ross continua então a contornar o veículo, filma a matrícula e encontra-se com a esposa de Good, Becca Good, que está na rua. “Não mudamos as matrículas todas as manhãs, só para que saiba. Será a mesma matrícula quando vier falar connosco mais tarde. Está tudo bem. Cidadã norte-americana”, diz Becca Good. Becca Good, que filmava o agente do ICE com o seu próprio telemóvel, acrescenta depois: “Quer vir contra nós? Eu digo-lhe para ir almoçar, grandalhão.” Nesse momento, outro agente do ICE aproxima-se do Honda pelo lado do condutor, à esquerda de Renee Good, e ordena-lhe que saia do carro. Ela é vista a fazer brevemente marcha-atrás, antes de engrenar a marcha em frente e virar o volante para a direita, aparentemente tentando afastar-se do local. Quando o carro avança, Ross, que entretanto regressara à frente esquerda do veículo, grita “Wow!”. Ouvem-se disparos, e o carro desaparece por instantes do enquadramento, enquanto a mão do agente que segura o telemóvel é sacudida. O vídeo mostra depois o carro a seguir desgovernado pela rua, enquanto se ouve alguém murmurar um insulto: “Fucking bitch”. Versões contraditórias O vice-presidente JD Vance, que acusou Good de ter usado deliberadamente o carro como uma arma, voltou a partilhar o vídeo, afirmando que este demonstrava que a vida do agente esteve em perigo. Outros vídeos mostram Good a virar as rodas dianteiras do carro para longe de Ross enquanto avança, ao mesmo tempo que o agente dispara três tiros, recuando com um salto à frente do veículo. Os dois últimos disparos parecem ser feitos através da janela do lado do condutor, já depois de o pára-choques dianteiro do carro ter passado pelas pernas do agente. Não é claro se Ross chegou a ser atingido pelo carro, mas as imagens mostram-no a manter-se de pé e a caminhar calmamente na direção do veículo após os disparos.