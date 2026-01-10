Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Síria

EUA lançam ataques em larga escala na Síria contra Estado Islâmico

10 jan, 2026 - 21:57 • Reuters

Coligação liderada pelos EUA tem vindo a realizar ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos meses. “Os ataques deste sábado tiveram como alvo o ISIS em toda a Síria.”

A+ / A-

As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) afirmaram neste sábado que realizaram vários ataques na Síria contra o grupo militante Estado Islâmico, no âmbito de uma operação lançada por Washington em dezembro, após um ataque contra pessoal americano.

O comunicado não indicou se houve mortos nos ataques, nem o departamento de Estado respondeu de imediato a um pedido de comentário. Já o Pentágono recusou comentar mais pormenores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Os ataques tiveram como alvo o ISIS em toda a Síria”, afirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) num comunicado, acrescentando que os ataques foram realizados no início desta noite.

Uma coligação liderada pelos EUA tem vindo a realizar ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos meses, frequentemente com o envolvimento das forças de segurança sírias.

Exército sírio anuncia fim da operação contra milícias curdo-árabes em Seij Masud

Exército sírio anuncia fim da operação contra milícias curdo-árabes em Seij Masud

Devido aos combates, segundo o Governo, há mais de(...)

Os ataques deste sábado fizeram parte de uma operação lançada no mês passado, depois de militantes do Estado Islâmico terem matado militares dos EUA na Síria, segundo o CENTCOM. As Forças Armadas norte-americanas afirmaram que dois soldados americanos e um intérprete civil foram mortos no incidente de 13 de dezembro.

Cerca de mil militares dos EUA permanecem na Síria.

O governo da Síria é liderado por antigos rebeldes que derrubaram o ex-Presidente Bashar al-Assad em 2024, após uma guerra civil de 13 anos, e inclui membros do antigo ramo sírio da Al Qaeda, que romperam com o grupo e entraram em confronto com o Estado Islâmico.

A Síria tem vindo a cooperar com uma coligação liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, tendo alcançado um acordo no final do ano passado, quando o Presidente Ahmed al-Sharaa visitou a Casa Branca

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)