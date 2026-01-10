EUA lançam ataques em larga escala na Síria contra Estado Islâmico

As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) afirmaram neste sábado que realizaram vários ataques na Síria contra o grupo militante Estado Islâmico, no âmbito de uma operação lançada por Washington em dezembro, após um ataque contra pessoal americano.

O comunicado não indicou se houve mortos nos ataques, nem o departamento de Estado respondeu de imediato a um pedido de comentário. Já o Pentágono recusou comentar mais pormenores.



“Os ataques tiveram como alvo o ISIS em toda a Síria”, afirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) num comunicado, acrescentando que os ataques foram realizados no início desta noite.

Uma coligação liderada pelos EUA tem vindo a realizar ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos meses, frequentemente com o envolvimento das forças de segurança sírias.