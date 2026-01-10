EUA lançam ataques em larga escala na Síria contra Estado Islâmico

10 jan, 2026 - 21:57 • Reuters
As Forças Armadas dos Estados Unidos da América (EUA) afirmaram neste sábado que realizaram vários ataques na Síria contra o grupo militante Estado Islâmico, no âmbito de uma operação lançada por Washington em dezembro, após um ataque contra pessoal americano.
O comunicado não indicou se houve mortos nos ataques, nem o departamento de Estado respondeu de imediato a um pedido de comentário. Já o Pentágono recusou comentar mais pormenores.
“Os ataques tiveram como alvo o ISIS em toda a Síria”, afirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) num comunicado, acrescentando que os ataques foram realizados no início desta noite.
Uma coligação liderada pelos EUA tem vindo a realizar ataques aéreos e operações terrestres na Síria contra suspeitos do Estado Islâmico nos últimos meses, frequentemente com o envolvimento das forças de segurança sírias.
Os ataques deste sábado fizeram parte de uma operação lançada no mês passado, depois de militantes do Estado Islâmico terem matado militares dos EUA na Síria, segundo o CENTCOM. As Forças Armadas norte-americanas afirmaram que dois soldados americanos e um intérprete civil foram mortos no incidente de 13 de dezembro.
Cerca de mil militares dos EUA permanecem na Síria.
O governo da Síria é liderado por antigos rebeldes que derrubaram o ex-Presidente Bashar al-Assad em 2024, após uma guerra civil de 13 anos, e inclui membros do antigo ramo sírio da Al Qaeda, que romperam com o grupo e entraram em confronto com o Estado Islâmico.
A Síria tem vindo a cooperar com uma coligação liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico, tendo alcançado um acordo no final do ano passado, quando o Presidente Ahmed al-Sharaa visitou a Casa Branca