  • 10 jan, 2026
Gronelândia. Trump diz que vai resolver aquisição "de forma branda" ou "de forma dura"

10 jan, 2026 - 09:00 • Lusa

Presidente dos EUA insiste que pretende chegar a um acordo com a Dinamarca para adquirir a Gronelândia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, insistiu que pretende chegar a um acordo com a Dinamarca para adquirir a Gronelândia e garantiu que o fará "de forma branda ou dura", após a recusa de Copenhaga em vender.

"Também sou fã da Dinamarca, devo dizer, e têm sido muito simpáticos comigo", vincou o presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca na sexta-feira.

"Mas, sabem, só porque desembarcaram ali de barco há 500 anos, não significa que sejam donos do território", acrescentou.

  • 10 jan, 2026
