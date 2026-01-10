Gustavo Petro apela à união da América Latina para combater tráfico de droga

10 jan, 2026 - 08:59 • Lusa
O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, apelou aos exércitos da América do Sul para se unirem de forma a combater o tráfico de droga, que "não aproveita a ninguém e serve de desculpa" para uma invasão pelos Estados Unidos.
"Os Exércitos latino-americanos devem reunir-se para tirar dos nossos países esta desculpa (tráfico de droga), que não faz bem a ninguém", escreveu nas redes sociais na sexta-feira.
Nesta linha, reiterou que o traficante deve ser desarmado e contido, porque "a América Latina deve defender-se de qualquer ator que a desestabilize e isso implica a unidade dos seus povos, das suas armas e dos seus Estados".