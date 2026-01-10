Ouvir
Instituto Nobel rejeita possibilidade de Corina Machado oferecer prémio da Paz a Trump

10 jan, 2026 - 20:26 • Catarina Magalhães, com Reuters

Para mostrar a gratidão do povo venezuelano pela deposição de Nicolás Maduro, detido na semana passada pelos EUA, a líder da oposição venezuelana afirmou esta semana ponderar a oferta ao Presidente dos EUA.

A+ / A-

"A decisão é final e irrevogável". O Instituto Nobel da Noruega já rejeitou qualquer possibilidade de Corina Machado oferecer o prémio da Paz ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, como afirmou numa entrevista à estação televisiva norte-americana "Fox News".

Com o objetivo de mostrar a gratidão do povo venezuelano pela deposição de Nicolás Maduro, detido na semana passada pelos EUA, a líder da oposição venezuelana afirmou esta semana ponderar a oferta.

“Em algum momento ofereceu-se para lhe dar o Prémio Nobel da Paz?”, perguntou a jornalista. “Bem, ainda não aconteceu", respondeu, na altura, Maria Corina Machado.

Num comunicado, o instituto afirmou que a decisão de atribuir um Prémio Nobel é final e permanente, citando os estatutos da Fundação Nobel.

“Uma vez anunciado um Prémio Nobel, este não pode ser revogado, partilhado ou transferido para outras pessoas.”

A organização acrescentou ainda que os comités responsáveis pela atribuição dos prémios não comentam as ações ou declarações dos laureados após a atribuição dos prémios.

Já há muito tempo que Trump manifesta interesse em ganhar o Nobel da Paz e afirmou ainda esta sexta-feira que se sentiria honrado caso este lhe fosse oferecido por Corina Machado durante uma reunião prevista em Washington na próxima semana.

A 10 de outubro de 2025, no dia em que a laureada recebeu o prémio, Corina dedicou o Prémio Nobel da Paz ao “povo sofredor” do seu país e ao Presidente norte-americano, Donald Trump, por todo o apoio concedido.

