Irão. Filho do xá deposto exorta manifestantes a tomar centros das cidades

O opositor iraniano no exílio Reza Pahlavi, filho do antigo xá do Irão, apelou este sábado aos manifestantes para que “se preparassem para tomar” os centros das cidades, no 13.º dia de um movimento de protesto.

Numa mensagem publicada na rede social X, Pahlavi exorta os iranianos a “saírem todos às ruas” hoje e no domingo ao final do dia, “com bandeiras, imagens e símbolos patrióticos e a ocuparem os espaços públicos”.

“O nosso objetivo já não é apenas sair às ruas; o nosso objetivo é preparar-nos para conquistar e defender os centros urbanos”, refere.

O autoproclamado príncipe herdeiro do Irão afirma-se convencido de que as manifestações conseguirão colocar “completamente de joelhos a República Islâmica e o seu desgastado e frágil aparato de repressão” e insta os trabalhadores a convocarem uma greve geral para redobrar a pressão sobre o Governo.

“Apelo aos trabalhadores e funcionários de setores-chave da economia, especialmente transportes, petróleo, gás e energia, para que iniciem um processo de greve a nível nacional”, lê-se na mensagem no X.