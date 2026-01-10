Medvedev ameaça "imbecis que governam a Europa" se ajudarem Kiev

10 jan, 2026 - 13:30 • Daniela Espírito Santo com Lusa
O ex-Presidente russo Dmitry Medvedev avisou este sábado os responsáveis europeus, que classificou de "imbecis que governam a Europa" (ou "governantes idiotas", dependendo da tradução que se fizer), de que não devem enviar forças internacionais para a Ucrânia, ameaçando com a repetição de bombardeamentos como o de sexta-feira em Kiev.
"Afinal, os imbecis que governam a Europa querem uma guerra na Europa", começa por dizer, numa publicação feita no X, antigo Twitter. Na mesma missiva, faz questão de dizer que "já foi dito mil vezes: a Rússia não aceitará tropas europeias ou da NATO na Ucrânia" e aponta o dedo a Macron (que apelida de Micron), que, diz, "continua a propagar conversa fiada patética".
The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026
A ameaça vai mais longe com a publicação, na mesma mensagem, de um vídeo de um bombardeamento. "Bem, vamos lá, então. É isto que vão receber", incita, mostrando imagens de bombardeamentos.
Medvedev referia-se aos resultados da cimeira da Coligação das Vontades sobre a Ucrânia, realizada esta semana em Paris, que terminou com a França e o Reino Unido a concordarem em estabelecer bases operacionais avançadas na Ucrânia como parte de uma força multinacional do pós-guerra --- uma situação que Moscovo considera intolerável.