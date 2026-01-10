Procurador do Irão avisa que protestos passam a ser puníveis com pena de morte

O procurador-geral do Irão avisou este domingo que qualquer pessoa que participe em protestos, como os que há vários dias contestam o regime do país, será considerada “inimiga de Deus”, acusação punível com pena de morte. A declaração do procurador-geral do Irão, Mohammad Movahedi Azad, foi divulgada pela televisão estatal iraniana, concretizando a ameaça avançada na sexta-feira pelo líder supremo, ‘ayatollah’ Ali Khamenei, de que o país “ia iniciar” uma repressão. Os protestos em quase todo o Irão começaram no dia 28 de dezembro, inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos e da ONU, mas têm-se vindo a intensificar e transformaram-se numa contestação política contra o regime. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na quinta-feira, as autoridades desligaram a Internet e o sinal de telemóveis em todo o país, na sequência de uma grande manifestação em Teerão e depois de terem sido publicados nas redes sociais vídeos que mostravam uma multidão em protesto. Com a internet em baixo e as linhas telefónicas cortadas, acompanhar as manifestações a partir do estrangeiro tornou-se difícil, mas, de acordo com a organização não-governamental Agência de Notícias dos Ativistas pelos Direitos Humanos, o número de mortos nos protestos subiu para pelo menos 65 pessoas, registando-se também cerca de 2.300 detidos. Alguns órgãos de comunicação social estatais e semioficiais continuam, no entanto, a publicar ‘online’ e a estação de notícias do Qatar, Al-Jazeera, transmitiu em direto do Irão, mas parece ser o único grande meio de comunicação social estrangeiro capaz de operar.