Rússia atinge infraestruturas energéticas em 150 zonas na Ucrânia

10 jan, 2026 - 13:15 • Lusa

Os ataques deixaram provisoriamente sem eletricidade milhões de pessoas nas últimas semanas na Ucrânia.

O exército russo atacou, nas últimas 24 horas, infraestruturas energéticas e depósitos de combustível em mais de 150 zonas na Ucrânia, que atravessa um período de baixas temperaturas, revelou este sábado o boletim de guerra russo.

Mísseis e aparelhos não tripulados russos atingiram infraestruturas civis e posições inimigas, tanto de tropas como de mercenários estrangeiros, em 153 zonas do país, informou o Ministério da Defesa russo na rede social Telegram.

Moscovo insiste que essas infraestruturas garantem o funcionamento da indústria militar inimiga, o que é questionado tanto por Kiev como pelos seus aliados europeus.

Os ataques deixaram provisoriamente sem eletricidade milhões de pessoas nas últimas semanas na Ucrânia.

No seu tradicional discurso à nação, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou que Moscovo está a aproveitar a “onda de frio” para atingir “o máximo possível de instalações energéticas”.

“A principal tática russa é tentar provocar um apagão total nas cidades”, afirmou.

Os ataques ucranianos também deixaram sem eletricidade e aquecimento na sexta-feira mais de meio milhão de pessoas na região fronteiriça russa de Belgorod, denunciaram as autoridades locais.

