Vaticano tentou evitar captura de Maduro, diz Washington Post

O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, tentou encontrar uma saída diplomática para o conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, que resultou na captura do Presidente Nicolás Maduro por forças especiais norte-americanas, no sábado passado.



A informação foi avançada pelo jornal “The Washington Post”, que teve acesso a documentos do governo norte-americano.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na véspera de Natal, o secretário de Estado do Vaticano reuniu-se com o embaixador dos Estados Unidos junto da Santa Sé, Brian Burch.

Pietro Parolin, o “número dois” do Papa Leão XIV, mostrou-se preocupado com o agravamento da situação.

Os Estados Unidos tinham destacado um porta-aviões e realizado vários ataques contra barcos que alegadamente transportavam droga, provocando uma centena de mortes.

O Presidente Donald Trump acusou Nicolás Maduro de fazer parte de um cartel que envia droga para os EUA.

O objetivo do encontro entre o cardeal e o embaixador Burch foi conhecer os planos dos Estados Unidos para a Venezuela, de acordo com documentos do governo norte-americano, a que o “The Washington Post” teve acesso.

O jornal refere que o cardeal Pietro Parolin queria evitar um banho de sangue e uma onda de instabilidade na Venezuela, de consequências imprevisíveis.