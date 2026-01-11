Berlim e Londres discutem missão militar da NATO na Gronelândia

11 jan, 2026 - 21:58 • Catarina Magalhães
A Alemanha e o Reino Unido querem discutir uma missão conjunta da NATO para monitorizar e proteger os interesses de segurança da Gronelândia, avançou este domingo o jornal norte-americano "Bloomberg News", citando fontes próximas do governo alemão.
Os planos para reforçar a presença militar nesta região autónoma dinamarquesa ainda não são conhecidos, mas sabe-se que um grupo de países europeus está envolvido num possível de envio de tropas.
O objetivo é, segundo o mesmo jornal, demonstrar ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que a Europa está vigilante e que se interessa pela segurança no Ártico.
O Presidente norte-americano tem afirmado repetidamente que a aquisição, "de forma branda ou dura", é uma opção estratégica para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro – algo que os países nórdicos rejeitaram.
Perante a insistência de Trump para chegar a um acordo com a Dinamarca para adquirir a Gronelândia, esta missão de Berlim e Londres pretende, por isso, amenizar as tensões que estão a ser levantadas por Washington em relação ao território.
Em reação, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul, disse este domingo que os EUA deviam discutir as preocupações de segurança no Atlântico Norte no âmbito da NATO.
"Se o Presidente norte-americano está atento a ameaças provenientes de navios ou submarinos russos ou chineses aqui na região, podemos, naturalmente, encontrar respostas em conjunto para isso", atirou.
Também os líderes da Dinamarca e da Gronelândia afirmaram este domingo que a ilha do Ártico não pode ser anexada e que a segurança internacional não justifica tal medida.