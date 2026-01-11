Berlim e Londres discutem missão militar da NATO na Gronelândia

A Alemanha e o Reino Unido querem discutir uma missão conjunta da NATO para monitorizar e proteger os interesses de segurança da Gronelândia, avançou este domingo o jornal norte-americano "Bloomberg News", citando fontes próximas do governo alemão.

Os planos para reforçar a presença militar nesta região autónoma dinamarquesa ainda não são conhecidos, mas sabe-se que um grupo de países europeus está envolvido num possível de envio de tropas.

O objetivo é, segundo o mesmo jornal, demonstrar ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que a Europa está vigilante e que se interessa pela segurança no Ártico.

O Presidente norte-americano tem afirmado repetidamente que a aquisição, "de forma branda ou dura", é uma opção estratégica para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro – algo que os países nórdicos rejeitaram.