Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tensão na Gronelândia

Berlim e Londres discutem missão militar da NATO na Gronelândia

11 jan, 2026 - 21:58 • Catarina Magalhães

Perante a insistência de Trump para adquirir a Gronelândia, um grupo de países europeus estão a discutir um possível de envio de tropas para monitorizar e proteger os interesses de segurança da região do Ártico.

A+ / A-

A Alemanha e o Reino Unido querem discutir uma missão conjunta da NATO para monitorizar e proteger os interesses de segurança da Gronelândia, avançou este domingo o jornal norte-americano "Bloomberg News", citando fontes próximas do governo alemão.

Os planos para reforçar a presença militar nesta região autónoma dinamarquesa ainda não são conhecidos, mas sabe-se que um grupo de países europeus está envolvido num possível de envio de tropas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O objetivo é, segundo o mesmo jornal, demonstrar ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, que a Europa está vigilante e que se interessa pela segurança no Ártico.

O Presidente norte-americano tem afirmado repetidamente que a aquisição, "de forma branda ou dura", é uma opção estratégica para impedir que a Rússia ou a China a ocupem no futuro – algo que os países nórdicos rejeitaram.

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

Explicador Renascença

Porque é que Donald Trump quer anexar a Gronelândia?

No Explicador Renascença da tarde desta terça-feir(...)

Perante a insistência de Trump para chegar a um acordo com a Dinamarca para adquirir a Gronelândia, esta missão de Berlim e Londres pretende, por isso, amenizar as tensões que estão a ser levantadas por Washington em relação ao território.

Em reação, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Johann Wadephul, disse este domingo que os EUA deviam discutir as preocupações de segurança no Atlântico Norte no âmbito da NATO.

"Se o Presidente norte-americano está atento a ameaças provenientes de navios ou submarinos russos ou chineses aqui na região, podemos, naturalmente, encontrar respostas em conjunto para isso", atirou.

Também os líderes da Dinamarca e da Gronelândia afirmaram este domingo que a ilha do Ártico não pode ser anexada e que a segurança internacional não justifica tal medida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)