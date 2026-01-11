Embaixador da Dinamarca diz que futuro da Europa e da NATO estão em causa com ameaças à Gronelândia

O embaixador da Dinamarca em Portugal, Lars Steen Nielsen, alertou este domingo que as ameaças dos EUA à Gronelândia são um "assunto muito importante" para o futuro daquele país nórdico, mas também da Europa e da NATO.

No final de um almoço privado com o candidato presidencial Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa liberal, o embaixador lembrou que o mundo é hoje "um lugar mais imprevisível". "Por isso, como europeus, temos que estar juntos", defendeu.

Lars Steen Nielsen, que revelou ter explicado a Cotrim Figueiredo qual a posição do Governo dinamarquês face às ameaças norte-americanas, aproveitou a ocasião para agradecer ao Governo de Luís Montenegro a solidariedade demonstrada para com a Dinamarca.

Nielsen estendeu o agradecimento ainda ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cargo que considerou ter uma "grande importância" em assuntos externos.

"Temos falado com ele e ele está também a dar o seu apoio", sublinhou.

O embaixador disse ainda que é preciso levar a sério as ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, algo que o Governo dinamarquês está a fazer.

O líder norte-americano tem preocupado os aliados ao recusar-se a descartar o uso da força militar para tomar à Dinamarca este território autónomo, membro da NATO.

Trump afirmou que o controlo desta ilha rica em recursos é crucial para a segurança nacional norte-americana, dada a crescente ameaça representada pela Rússia e pela China no Ártico.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou que um ataque militar norte-americano para tomar a Gronelândia pode significar o fim da aliança militar ocidental com 76 anos.

Os líderes dos cinco partidos políticos representados no Parlamento da Gronelândia defenderam o direito dos habitantes deste território autónomo dinamarquês a decidirem o seu futuro face às ameaças de Donald Trump.