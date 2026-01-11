Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ataque à Venezuela

EUA recomendam aos cidadãos que não viajem para a Venezuela

11 jan, 2026 - 01:35 • Lusa

EUA também recomendou aos cidadãos norte-americanos que já se encontram no país que "o abandonem imediatamente", devido a uma situação de segurança considerada "instável".

A+ / A-

O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América recomendou este sábado aos cidadãos norte-americanos para não viajarem para a Venezuela e aos que já se encontram no país que "o abandonem imediatamente", devido a uma situação de segurança considerada "instável".

"Há informações de que grupos de milícias armadas, conhecidos como coletivos, estão a montar bloqueios nas estradas e a revistar veículos em busca de provas de cidadania norte-americana ou de apoio aos Estados Unidos", escreveu o Departamento de Estado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a agência de notícias espanhola EFE, o Gabinete de Assuntos Consulares do Departamento de Estado atualizou a sua recomendação para a Venezuela, que continua a ter o nível mais alto de risco para os norte-americanos, para divulgar os relatos sobre as milícias e pedir "precaução" aos cidadãos que se encontram no país sul-americano.

A "situação de segurança na Venezuela continua instável", indica o texto publicado no site da Embaixada dos EUA naquele país, uma semana após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a nomeação de um governo interino liderado pela sua vice-presidente, Delcy Rodríguez.

As autoridades norte-americanas instam os cidadãos norte-americanos que permanecem na Venezuela a tomarem medidas de precaução "nas viagens rodoviárias" e a verificarem as informações atualizadas das companhias aéreas que voltam a operar no país, lembrando que continuam a ocorrer cortes de energia elétrica e serviços intermitentes.

O governo dos EUA mantém a recomendação de não viajar para a Venezuela para seus cidadãos e o alerta que enfrentam "riscos graves", como detenção ilegal, tortura sob custódia, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária de leis locais, crime, distúrbios civis e infraestruturas sanitárias precárias.

O Departamento de Estado dos EUA retirou em março de 2019 todo o seu pessoal diplomático da embaixada norte-americana em Caracas e tanto as suas operações como os seus serviços consulares, incluindo os de emergência, continuam suspensos, lê-se no texto, embora o seu site permaneça ativo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)