Israel lançou "mais de 10 ataques sobre a zona ameaçada" no Líbano

A mensagem israelita foi acompanhada por um mapa da zona com instruções para os habitantes saírem da área marcada a vermelho e se manterem a pelo menos 300 metros de distância "do complexo" supostamente do grupo armado.

"Os aviões de guerra inimigos lançaram mais de 10 ataques sobre a zona ameaçada , o que provocou uma grande destruição de edifícios", indicou a ANI.

"Aeronaves de combate israelitas lançaram um ataque contra a zona ameaçada" de Kafr Hata , informou a ANI, citada pelas agências de notícias France-Presse e EFE, depois de o exército israelita ter emitido uma "ordem de evacuação" da aldeia, antes de um ataque contra uma "infraestrutura militar" do movimento xiita libanês Hezbollah.

O exército israelita voltou este domingo a atacar o sul do Líbano, após um aviso aos habitantes da zona para abandonar o local, noticiou a agência oficial libanesa ANI.

O exército de Israel lançou dezenas de ataques contra diferentes pontos do sul do Líbano, onde afirmou que o Hezbollah mantinha túneis para armazenar armas, apesar do cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024 e do processo de desarmamento do grupo.

Na quinta-feira, o governo de Benjamin Netanyahu considerou que os esforços do Líbano para desarmar os radicais do Hezbollah "são um começo encorajador, mas longe de suficientes".

O exército do Líbano anunciou ter concluído "a primeira fase" do plano para desarmar o Hezbollah, abrangendo a área entre a fronteira israelita e o rio Litânia, a cerca de 30 quilómetros a norte.

Apesar do cessar-fogo em vigor, Israel tem realizado ataques aéreos regulares contra o Hezbollah em território libanês.

O acordo pôs fim a dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, durante os quais o líder histórico do movimento Hassan Nasrallah e outros comandantes foram mortos em ataques aéreos.

A guerra começou após um ano de troca de tiros ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, devido à ofensiva israelita na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque terrorista do movimento islamista palestiniano Hamas, em 7 de outubro de 2023.