Médio Oriente

Israel lançou "mais de 10 ataques sobre a zona ameaçada" no Líbano

11 jan, 2026 - 22:25 • Lusa

Depois de o exército israelita ter emitido uma "ordem de evacuação", "aeronaves de combate israelitas lançaram um ataque contra a zona ameaçada"

O exército israelita voltou este domingo a atacar o sul do Líbano, após um aviso aos habitantes da zona para abandonar o local, noticiou a agência oficial libanesa ANI.

"Aeronaves de combate israelitas lançaram um ataque contra a zona ameaçada" de Kafr Hata, informou a ANI, citada pelas agências de notícias France-Presse e EFE, depois de o exército israelita ter emitido uma "ordem de evacuação" da aldeia, antes de um ataque contra uma "infraestrutura militar" do movimento xiita libanês Hezbollah.

"Os aviões de guerra inimigos lançaram mais de 10 ataques sobre a zona ameaçada, o que provocou uma grande destruição de edifícios", indicou a ANI.

A mensagem israelita foi acompanhada por um mapa da zona com instruções para os habitantes saírem da área marcada a vermelho e se manterem a pelo menos 300 metros de distância "do complexo" supostamente do grupo armado.

Soldado da ONU ferido após ataque israelita no sul do Líbano

Outra patrulha, que realizava uma tarefa operacion(...)

O exército de Israel lançou dezenas de ataques contra diferentes pontos do sul do Líbano, onde afirmou que o Hezbollah mantinha túneis para armazenar armas, apesar do cessar-fogo em vigor desde novembro de 2024 e do processo de desarmamento do grupo.

Na quinta-feira, o governo de Benjamin Netanyahu considerou que os esforços do Líbano para desarmar os radicais do Hezbollah "são um começo encorajador, mas longe de suficientes".

O exército do Líbano anunciou ter concluído "a primeira fase" do plano para desarmar o Hezbollah, abrangendo a área entre a fronteira israelita e o rio Litânia, a cerca de 30 quilómetros a norte.

Apesar do cessar-fogo em vigor, Israel tem realizado ataques aéreos regulares contra o Hezbollah em território libanês.

O acordo pôs fim a dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, durante os quais o líder histórico do movimento Hassan Nasrallah e outros comandantes foram mortos em ataques aéreos.

A guerra começou após um ano de troca de tiros ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, devido à ofensiva israelita na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque terrorista do movimento islamista palestiniano Hamas, em 7 de outubro de 2023.

