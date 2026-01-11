Jordânia cooperou com ataques dos EUA contra Estado Islâmico na Síria

De acordo com o comunicado, o envolvimento das Forças Aéreas jordanas ocorreu como parte dos "esforços coordenados regionais e internacionais na luta contra o terrorismo". "Estas operações foram realizadas em coordenação com parceiros no âmbito da coligação internacional, no contexto da tentativa de neutralizar as capacidades dos grupos terroristas e impedir que se reorganizem ou utilizem essas zonas como pontos de lançamento para ameaçar a segurança dos países vizinhos e a segurança regional", acrescenta o Exército.

Os Estados Unidos anunciaram no sábado que realizaram ataques "em grande escala" contra o grupo fundamentalista na Síria, numa resposta ao ataque que matou dois militares norte-americanos e um tradutor.

As forças armadas jordanas, no âmbito da coligação internacional, realizaram "ataques aéreos contra vários alvos pertencentes ao grupo terrorista [EI] em diversos locais dentro do território sírio", segundo um comunicado militar.

A Jordânia anunciou, este domingo, que participou nos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos contra o grupo fundamentalista Estado Islâmico (EI) na Síria , em resposta a um ataque que matou três norte-americanos em dezembro.

Os ataques foram liderados pelos Estados Unidos como parte da operação "Olho de Falcão", lançada e anunciada a 19 de dezembro de 2025 por ordem do Presidente, Donald Trump, em resposta direta ao ataque do EI contra as forças norte-americanas e sírias em Palmira.

Nas últimas semanas, as autoridades sírias e a Coligação Internacional contra o Estado Islâmico lançaram uma série de operações contra o grupo islamita em retaliação pela morte, a 13 de dezembro, de três norte-americanos numa ação de um suposto membro do grupo perto desta cidade.

Os ataques de sábado começaram aproximadamente às 12h30 da costa leste dos Estados Unidos, ou seja, às 20h30 na Síria (17h30 em Portugal).

"Os ataques de hoje tiveram como alvo o Estado Islâmico na Síria, no âmbito da nossa iniciativa para erradicar o terrorismo islâmico contra os nossos combatentes, evitar futuros ataques e proteger as forças americanas e aliadas na região", explicou o Comando Central.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização com sede em Londres, mas com informadores dentro do país, indicou no sábado à tarde que helicópteros norte-americanos atacaram posições do EI no deserto de Al Tabni, no oeste da província de Deir Ezzor. A cadeia Syria TV relatou a ocorrência de explosões na zona devido a ataques norte-americanos em Aita e Shiha, em Al Tabni.

O portal Al Sharqiya também informou sobre ataques em Al Tabni e apontou ainda para outras ações militares em Yabal al Dahik, no deserto de Al Sujná, em Homs, bem como em Tulul al Safa, no deserto de Sueida.

