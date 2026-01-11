Sobe para 500 número de mortes nos protestos contra regime do Irão

O número de mortes associadas aos protestos contra o regime do Irão subiu para pelo menos 500 e o número de detidos para 10.600, segundo dados da agência de notícias Human Rights Activists (HDRANA, na sigla em inglês), este domingo.

Esta agência noticiosa, que pertence à organização Ativistas pelos Direitos Humanos no Irão (HRAI), opera a partir dos Estados Unidos da América por exilados iranianos e apoia-se numa rede de informadores no Irão.

O anterior balanço divulgado pela HDRANA pelo menos 192 vítimas mortais e cerca de 2.600 detidos desde o início dos protestos, a 28 de dezembro.

Com a internet em baixo no Irão e as linhas telefónicas cortadas, avaliar o impacto das manifestações a partir do estrangeiro tornou-se mais difícil.

Estado só divulga números de mortes entre as forças de segurança

O corte da Internet decidido na quinta-feira pelas autoridades iranianas, devido aos protestos contra o Governo, continuava em vigor, há mais de 48 horas, disse no sábado a ONG de monitorização da cibersegurança Netblocks.

A televisão estatal iraniana tem apenas anunciado as mortes entre as forças de segurança, enquanto garante que o regime mantém o controlo sobre a nação, sem mencionar os manifestantes mortos, descritos como "terroristas".

“Depois de vários terroristas armados terem atacado locais públicos e incendiado propriedades privadas na noite passada, não houve notícias de qualquer aglomeração ou caos em Teerão e na maioria das províncias”, avançou a emissora estatal.