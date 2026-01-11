Trump exorta Cuba a assinar acordo, Canel rejeita pressão de "quem faz de tudo negócio"

O Presidente cubano diz que não pode apontar o dedo ao seu país "quem faz de tudo negócio, incluindo as vidas humanas", e garante que Cuba defenderá a sua soberania "até à última gota de sangue". São declarações de Miguel Díaz Canel, na rede social X (antigo Twitter), depois de o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter exortado os caribenhos a "aceitar um acordo, antes que seja tarde demais". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Não tem moral para apontar o dedo a Cuba em nada, em absolutamente nada, quem faz de tudo negócio, incluindo as vidas humanas. Quem hoje drena, histérico, contra a nossa nação, fá-lo doente de raiva, pela decisão soberana deste povo de eleger o seu modelo político", pode ler-se. O Presidente de Cuba admite as "severas carências económicas" que o país atravessa, contudo, afirma que Trump "devia calar-se". "[As 'severas carências económicas' de que Cuba padece] são fruto das draconianas medidas de asfixia extrema que os EUA nos aplicam há seis décadas e que ameaçam agravar agora. Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém nos dita o que fazer. Cuba não agride; é agredida pelos EUA há 66 anos. E não ameaça; prepara-se, disposta a defender a Pátria até à última gota de sangue", lê-se ainda.

Foi esta a resposta de Miguel Díaz Canel à publicação de Trump na sua rede social, Truth Social, também este domingo. O Presidente dos Estados Unidos acusa Cuba de viver às custas de "grandes quantidades de petróleo e dinheiro" da Venezuela, e de fornecer "serviços de segurança" aos últimos governantes venezuelanos. "A Venezuela já não precisa de proteção dos bandidos e extorsionistas que a sequestraram durante tantos anos. A Venezuela, agora, tem os Estados Unidos da América, as forças armadas mais poderosas do mundo (por muito!), para os proteger, e assim faremos. Não haverá mais mais petróleo ou dinheiro para Cuba — zero!", escreveu Trump. "Sugiro fortemente que aceitem um acordo, antes que seja tarde demais", acrescentou o Presidente norte-americano, na mesma publicação.

No X, o ministro cubano para as relações exteriores refuta as alegações de Trump, garantindo que Cuba "não recebe nem nunca recebeu compensação monetária ou material pelos serviços de segurança que prestou a qualquer país", e devolve as acusações aos EUA. "Ao contrário dos EUA, não temos um governo que se presta ao mercenarismo, à chantagem ou à coerção militar contra outros Estados. Como todos os outros países, Cuba tem o absoluto direito de importar combustível desde os mercados dispostos a exportá-lo e que exercem o seu próprio direito a desenvolver as suas relações comerciais sem a interferência ou subordinação às medidas coercivas unilaterais dos EUA", escreveu Bruno Rodríguez, no antigo Twitter. O ministro cubano afirma que "o direito e a justiça" estão com Cuba e acusa os Estados Unidos de se "comportarem como uma hegemonia criminal e descontrolada que ameaça a paz e a segurança". "Não só em Cuba e neste hemisfério, mas no mundo inteiro", atira.