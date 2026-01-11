Trump exorta Cuba a assinar acordo, Canel rejeita pressão de "quem faz de tudo negócio"

11 jan, 2026 - 17:07 • Inês Braga Sampaio , Carla Fino com Lusa
O Presidente cubano diz que não pode apontar o dedo ao seu país "quem faz de tudo negócio, incluindo as vidas humanas", e garante que Cuba defenderá a sua soberania "até à última gota de sangue".
São declarações de Miguel Díaz Canel, na rede social X (antigo Twitter), depois de o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ter exortado os caribenhos a "aceitar um acordo, antes que seja tarde demais".
"Não tem moral para apontar o dedo a Cuba em nada, em absolutamente nada, quem faz de tudo negócio, incluindo as vidas humanas. Quem hoje drena, histérico, contra a nossa nação, fá-lo doente de raiva, pela decisão soberana deste povo de eleger o seu modelo político", pode ler-se.
O Presidente de Cuba admite as "severas carências económicas" que o país atravessa, contudo, afirma que Trump "devia calar-se".
"[As 'severas carências económicas' de que Cuba padece] são fruto das draconianas medidas de asfixia extrema que os EUA nos aplicam há seis décadas e que ameaçam agravar agora. Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém nos dita o que fazer. Cuba não agride; é agredida pelos EUA há 66 anos. E não ameaça; prepara-se, disposta a defender a Pátria até à última gota de sangue", lê-se ainda.
Foi esta a resposta de Miguel Díaz Canel à publicação de Trump na sua rede social, Truth Social, também este domingo.
O Presidente dos Estados Unidos acusa Cuba de viver às custas de "grandes quantidades de petróleo e dinheiro" da Venezuela, e de fornecer "serviços de segurança" aos últimos governantes venezuelanos.
"A Venezuela já não precisa de proteção dos bandidos e extorsionistas que a sequestraram durante tantos anos. A Venezuela, agora, tem os Estados Unidos da América, as forças armadas mais poderosas do mundo (por muito!), para os proteger, e assim faremos. Não haverá mais mais petróleo ou dinheiro para Cuba — zero!", escreveu Trump.
"Sugiro fortemente que aceitem um acordo, antes que seja tarde demais", acrescentou o Presidente norte-americano, na mesma publicação.
No X, o ministro cubano para as relações exteriores refuta as alegações de Trump, garantindo que Cuba "não recebe nem nunca recebeu compensação monetária ou material pelos serviços de segurança que prestou a qualquer país", e devolve as acusações aos EUA.
"Ao contrário dos EUA, não temos um governo que se presta ao mercenarismo, à chantagem ou à coerção militar contra outros Estados. Como todos os outros países, Cuba tem o absoluto direito de importar combustível desde os mercados dispostos a exportá-lo e que exercem o seu próprio direito a desenvolver as suas relações comerciais sem a interferência ou subordinação às medidas coercivas unilaterais dos EUA", escreveu Bruno Rodríguez, no antigo Twitter.
O ministro cubano afirma que "o direito e a justiça" estão com Cuba e acusa os Estados Unidos de se "comportarem como uma hegemonia criminal e descontrolada que ameaça a paz e a segurança".
"Não só em Cuba e neste hemisfério, mas no mundo inteiro", atira.
Os Estados Unidos lançaram há uma semana uma operação em Caracas para capturar o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e anunciaram que pretendem administrar o país e o respetivo petróleo.
Acusados de tráfico de droga, Maduro e a mulher, Cilia Flores, que se declararam inocentes perante a justiça norte-americana, em Nova Iorque, encontram-se detidos nos EUA. Na sequência da captura de Maduro, a antiga "vice" Delcy Rodriguez foi nomeada Presidente interina.
No sábado, Trump decretou “emergência nacional” para proteger as receitas das vendas de petróleo da Venezuela nas contas do Tesouro norte-americano, impedindo que os credores da dívida externa venezuelana reclamem os fundos. A Casa Branca afirmou, num comunicado, que aquele decreto “vai impedir a apreensão das receitas do petróleo venezuelano que podiam comprometer os esforços críticos dos EUA para garantir a estabilidade política e económica da Venezuela”.
A ordem “bloqueia qualquer embargo, julgamento, decreto, direito de retenção, execução ou qualquer outro processo judicial contra” fundos que estejam em contas do governo dos Estados Unidos derivados das vendas de petróleo venezuelano e “proíbe transferências ou negociações” desses recursos.
A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, com mais de 300 mil milhões de barris, de acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), à frente da Arábia Saudita (267 mil milhões) e do Irão.