Guterres "chocado" com mais de 500 mortos no Irão, Trump quer apoiar protestos

12 jan, 2026 - 01:00 • Catarina Magalhães
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse estar "chocado" com os relatos de violência no Irão e "uso de força desproporcionada" pelas autoridades iranianas, nas duas últimas semanas.
Os protestos começaram inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos da América e da ONU, mas têm-se vindo a intensificar e transformaram-se, nos últimos dias, numa contestação política contra o regime iraniano.
Com a internet em baixo no Irão e as linhas telefónicas cortadas, avaliar o impacto das manifestações a partir do estrangeiro está a tornar-se cada vez mais difícil.
Perante a notícia de que, pelo menos, 500 pessoas morreram nos protestos e mais de 10.600 foram detidas, Guterres pediu "máxima contenção" neste tempo de manifestações por todo o país, como escreveu numa publicação na rede social X (antigo Twitter).
"Exorto as autoridades as autoridades iranianas a exercerem a máxima contenção e a absterem-se do uso desnecessário ou desproporcionado da força."
Já num comunicado oficial, o secretário-geral da ONU apelou à paz e ao restabelecimento das comunicações, acreditando que "todos os iranianos devem poder expressar as suas queixas de forma pacífica e sem medo".
O governo do Irão já decretou três dias de luto nacional pelos "mártires da resistência", referindo-se aos membros das forças de segurança iranianos e convocou manifestações pró-regime para segunda-feira, anunciou a televisão estatal.
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já afirmou que está a ponderar, com "opções muito fortes", novas ações militares contra o Irão devido à violência dos protestos, informou o site norte-americano "Axios".
Para além de também preocupado com o regresso da internet no Irão e pedir ajuda ao multimilionário Elon Musk, Trump disse estar a receber relatórios, de hora a hora, sobre a situação do Irão para planear como avançar com força militar no território, caso o regime iraniano continue com os ataques à população.
Irão
O Presidente norte-americano questionou ainda a validade da ação militar das autoridades iranianas, afirmando que "governam através da violência". "Parece haver pessoas a morrer que não deviam estar a morrer. São violentos... nem sei se lhe podemos chamar de líderes."
Está ainda previsto para esta terça-feira uma reunião da administração Trump junto da equipa de segurança dos EUA para discutir opções de apoio aos protestos e de enfraquecimento do regime iraniano. "Estamos a analisar esta situação muito seriamente", disse Trump.
Em reação, o presidente do parlamento do Irão, Mohammad Bagher Qalibaf, já ameaçou este domingo retaliar contra os EUA e Israel se Washington decidir atacar.
Porém, a seriedade das intenções do Irão em relação ao lançamento de um potencial ataque ainda não é clara, especialmente após o país ter ficado com as defesas aéreas destruídas em junho.