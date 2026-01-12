Guterres "chocado" com mais de 500 mortos no Irão, Trump quer apoiar protestos

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse estar "chocado" com os relatos de violência no Irão e "uso de força desproporcionada" pelas autoridades iranianas, nas duas últimas semanas. Os protestos começaram inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos da América e da ONU, mas têm-se vindo a intensificar e transformaram-se, nos últimos dias, numa contestação política contra o regime iraniano.

Com a internet em baixo no Irão e as linhas telefónicas cortadas, avaliar o impacto das manifestações a partir do estrangeiro está a tornar-se cada vez mais difícil. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Perante a notícia de que, pelo menos, 500 pessoas morreram nos protestos e mais de 10.600 foram detidas, Guterres pediu "máxima contenção" neste tempo de manifestações por todo o país, como escreveu numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Exorto as autoridades as autoridades iranianas a exercerem a máxima contenção e a absterem-se do uso desnecessário ou desproporcionado da força." Já num comunicado oficial, o secretário-geral da ONU apelou à paz e ao restabelecimento das comunicações, acreditando que "todos os iranianos devem poder expressar as suas queixas de forma pacífica e sem medo". O governo do Irão já decretou três dias de luto nacional pelos "mártires da resistência", referindo-se aos membros das forças de segurança iranianos e convocou manifestações pró-regime para segunda-feira, anunciou a televisão estatal. Trump está a considerar "opções muito fortes" para apoiar protestos no Irão O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, já afirmou que está a ponderar, com "opções muito fortes", novas ações militares contra o Irão devido à violência dos protestos, informou o site norte-americano "Axios". Para além de também preocupado com o regresso da internet no Irão e pedir ajuda ao multimilionário Elon Musk, Trump disse estar a receber relatórios, de hora a hora, sobre a situação do Irão para planear como avançar com força militar no território, caso o regime iraniano continue com os ataques à população.