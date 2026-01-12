Haiti: MSF interrompe atividades em Bel Air após novos confrontos armados

De acordo com a MSF, os confrontos tiveram consequências fatais . Um antigo voluntário comunitário , que tinha colaborado com a MSF em 2025, chegou gravemente ferido à clínica poucos minutos após a evacuação da equipa de saúde. Sem possibilidade de receber primeiros socorros, acabou por morrer à entrada do edifício .

A decisão surge depois de, na terça-feira, 6 de janeiro, o antigo edifício escolar utilizado como espaço para atividades médicas da organização ter sido atingido por intensos confrontos, transformando-se num cenário de combate . Durante várias horas, sete voluntários comunitários ficaram presos no local, conseguindo sair apenas mais tarde, quando a situação o permitiu.

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou a interrupção imediata de todas as suas atividades no bairro de Bel Air, em Porto Príncipe , na sequência de uma nova escalada da violência entre a Polícia Nacional do Haiti (PNH) e grupos armados.

Bel Air é uma das zonas mais vulneráveis da capital haitiana e não dispõe de outros serviços médicos funcionais. A MSF mantém ali uma clínica aberta um dia por semana, apoiada diariamente por voluntários da comunidade que asseguram cuidados básicos e o encaminhamento de pacientes.

Segundo a organização humanitária, este episódio não é isolado e reflete um agravamento generalizado da insegurança, que está a colocar em sério risco a vida de milhares de civis e a comprometer de forma alarmante o acesso a cuidados de saúde.

“As intervenções médicas que realizamos em Bel Air e Bas Delmas prestam cuidados essenciais a vários milhares de pacientes todos os meses. Sem estas clínicas, estas pessoas ficariam completamente privadas de acesso a cuidados de saúde”, afirmou Nicholas Tessier, chefe da missão da MSF no Haiti, citado em comunicado.

A MSF apela ainda a todas as partes envolvidas no conflito para que respeitem as instalações médicas, os profissionais de saúde, os pacientes e a população civil, reiterando que a suspensão das atividades em Bel Air se manterá até existirem condições mínimas de segurança.