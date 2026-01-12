Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Haiti: MSF interrompe atividades em Bel Air após novos confrontos armados

12 jan, 2026 - 10:28 • Olímpia Mairos

Organização humanitária suspende operações no bairro de Porto Príncipe após confrontos armados que colocaram voluntários e civis em risco e apela ao respeito pelas instalações médicas.

A+ / A-

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) anunciou a interrupção imediata de todas as suas atividades no bairro de Bel Air, em Porto Príncipe, na sequência de uma nova escalada da violência entre a Polícia Nacional do Haiti (PNH) e grupos armados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão surge depois de, na terça-feira, 6 de janeiro, o antigo edifício escolar utilizado como espaço para atividades médicas da organização ter sido atingido por intensos confrontos, transformando-se num cenário de combate. Durante várias horas, sete voluntários comunitários ficaram presos no local, conseguindo sair apenas mais tarde, quando a situação o permitiu.

De acordo com a MSF, os confrontos tiveram consequências fatais. Um antigo voluntário comunitário, que tinha colaborado com a MSF em 2025, chegou gravemente ferido à clínica poucos minutos após a evacuação da equipa de saúde. Sem possibilidade de receber primeiros socorros, acabou por morrer à entrada do edifício.

Haiti decreta estado de emergência de domingo até 21 de janeiro

Haiti decreta estado de emergência de domingo até 21 de janeiro

O Conselho Presidencial de Transição e o Governo d(...)

Bel Air é uma das zonas mais vulneráveis da capital haitiana e não dispõe de outros serviços médicos funcionais. A MSF mantém ali uma clínica aberta um dia por semana, apoiada diariamente por voluntários da comunidade que asseguram cuidados básicos e o encaminhamento de pacientes.

Segundo a organização humanitária, este episódio não é isolado e reflete um agravamento generalizado da insegurança, que está a colocar em sério risco a vida de milhares de civis e a comprometer de forma alarmante o acesso a cuidados de saúde.

“As intervenções médicas que realizamos em Bel Air e Bas Delmas prestam cuidados essenciais a vários milhares de pacientes todos os meses. Sem estas clínicas, estas pessoas ficariam completamente privadas de acesso a cuidados de saúde”, afirmou Nicholas Tessier, chefe da missão da MSF no Haiti, citado em comunicado.

A MSF apela ainda a todas as partes envolvidas no conflito para que respeitem as instalações médicas, os profissionais de saúde, os pacientes e a população civil, reiterando que a suspensão das atividades em Bel Air se manterá até existirem condições mínimas de segurança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)