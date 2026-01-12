Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Palestina

Hamas diz estar "totalmente preparado" para entregar Gaza

12 jan, 2026 - 17:46 • Catarina Magalhães

Porta-voz do Hamas em Gaza disse que tomou uma decisão "clara e definitiva" de entregar o controlo a um comité palestiniano independente para governar o território. O grupo radical confirmou a Washington que aceitará um plano de desarmamento gradual.

A+ / A-

O grupo radical palestiniano Hamas afirmou esta segunda-feira que os responsáveis a comando da Faixa de Gaza estão "totalmente preparados" para entregar o controlo do território a um comité palestiniano independente para governar o território.

A agência espanhola de notícias "EFE" avançou com a notícia, revelando que, num vídeo enviado à agência, o porta-voz do Hamas em Gaza, Hazem Quasim, disse que tomou uma decisão "clara e definitiva", cumprindo o que plano de paz da administração Trump prevê.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Hamas tem, por isso, intenções de avançar para a segunda fase da trégua, dependente ainda de negociações.

O grupo pretende passar a pasta para um "comité palestiniano tecnocrático e apolítico", integrado por palestinianos e peritos internacionais, com a supervisão de uma Junta da Paz, presidida pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

Trump deixa aviso ao Irão e pressiona Hamas a desarmar após encontro com Netanyahu

Trump deixa aviso ao Irão e pressiona Hamas a desarmar após encontro com Netanyahu

Donald Trump voltou a ameaçar o Irão com um novo a(...)

"Esta decisão de entregar o controlo na Faixa de Gaza faz parte da nossa implementação do acordo de cessar-fogo e dá prioridade ao interesse nacional supremo", afirmou o porta-voz do Hamas.

Para o porta-voz de Hamas, Israel é culpado pelo facto de não se por fim à guerra, continuando a cometer "violações significativas" do cessar-fogo.

"Não querem avançar para a segunda fase devido aos seus cálculos internos relacionados com a coligação governamental e as lutas internas pelo poder" dentro do executivo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica Quasim.

Segundo o jornal israelita "Times of Israel", os EUA estão a mediar conversas com o Egito, Catar e Turquia sobre o conflito do Hamas e Israel.

A administração do presidente norte-americana garantiu, para já, que o Hamas confirmou a Washington que aceitará um plano de desarmamento gradual.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)