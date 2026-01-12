Hamas diz estar "totalmente preparado" para entregar Gaza

O grupo pretende passar a pasta para um "comité palestiniano tecnocrático e apolítico", integrado por palestinianos e peritos internacionais, com a supervisão de uma Junta da Paz , presidida pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

Hamas tem, por isso, intenções de avançar para a segunda fase da trégua, dependente ainda de negociações.

A agência espanhola de notícias "EFE" avançou com a notícia, revelando que, num vídeo enviado à agência, o porta-voz do Hamas em Gaza, Hazem Quasim, disse que tomou uma decisão "clara e definitiva" , cumprindo o que plano de paz da administração Trump prevê.

O grupo radical palestiniano Hamas afirmou esta segunda-feira que os responsáveis a comando da Faixa de Gaza estão "totalmente preparados" para entregar o controlo do território a um comité palestiniano independente para governar o território.

"Esta decisão de entregar o controlo na Faixa de Gaza faz parte da nossa implementação do acordo de cessar-fogo e dá prioridade ao interesse nacional supremo", afirmou o porta-voz do Hamas.

Para o porta-voz de Hamas, Israel é culpado pelo facto de não se por fim à guerra, continuando a cometer "violações significativas" do cessar-fogo.

"Não querem avançar para a segunda fase devido aos seus cálculos internos relacionados com a coligação governamental e as lutas internas pelo poder" dentro do executivo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica Quasim.

Segundo o jornal israelita "Times of Israel", os EUA estão a mediar conversas com o Egito, Catar e Turquia sobre o conflito do Hamas e Israel.

A administração do presidente norte-americana garantiu, para já, que o Hamas confirmou a Washington que aceitará um plano de desarmamento gradual.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

