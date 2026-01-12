Inquérito a apagão arquivado em Espanha por não haver indícios de crime

Não foi "sabotagem terrorista". A investigação aberta em Espanha na sequência do apagão elétrico que afetou toda a Península Ibérica a 28 de abril do ano passado foi arquivado provisoriamente.

Num despacho conhecido esta segunda-feira, citado pelo "El Mundo", o juiz Jose Luis Calama diz que não há "o mínimo indício" de que o acontecimento tenha sido causado por "sabotagem terrorista".

Foram avaliados relatórios técnicos nos quais é afastada “de forma absoluta a existência de indícios que permitam inferir que a origem dos factos investigados se encontre numa ação de terrorismo informático”.

“Não forneceu qualquer dado ou elemento que altere as conclusões alcançadas no relatório anterior, no qual se dava conhecimento da não identificação de ações cibernéticas danosas ou de evidências relacionadas com um ciberataque, bem como da inexistência de indícios que apontem para um ciberataque por parte de grupos de cibercrime, atores estatais ou grupos terroristas”, refere o despacho.

A decisão menciona igualmente o relatório do Mando Conjunto do Ciberespaço, em que se considerou que não foi observado qualquer ciberataque de grupos de cibercrime, atores estatais ou grupos terroristas contra as infraestruturas analisadas.

Por seu turno, o Instituto Nacional de Cibersegurança emitiu, refere o despacho, oito relatórios que concluíram pela “não deteção de qualquer tipo de ação potencialmente danosa de natureza cibernética” que pudesse afetar os centros de controlo auditados.