Metsola proíbe diplomatas do Irão de entrar nas instalações do Parlamento Europeu

12 jan, 2026 - 18:24 • Lusa
A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, decidiu esta segunda-feira proibir diplomatas e outros representantes do Irão de entrar nas instalações da assembleia europeia, vincando que a instituição "não contribuirá para legitimar" o atual regime iraniano.
"Enquanto o corajoso povo do Irão continua a lutar pelos seus direitos e pela sua liberdade, tomei hoje a decisão de proibir todo o pessoal diplomático e quaisquer outros representantes da República Islâmica do Irão de entrar nas instalações do Parlamento Europeu", anunciou a presidente da instituição através da rede social X (antigo Twitter).
Nas últimas duas semanas, pelo menos 500 pessoas morreram e mais de 10.600 foram detidas nos protestos políticos contra o regime iraniano, que arrancaram com queixas sobre o custo de vida e a inflação galopante no país.
"Esta assembleia não contribuirá para legitimar este regime que se mantém através da tortura, da repressão e do assassinato", adiantou Roberta Metsola. "Não pode ser tudo como se nada tivesse acontecido".
A representante assume esta posição numa altura em que se regista uma onda de protestos motivada pelo descontentamento com a situação económica, a falta de liberdades civis e a repressão social e política, que já resultou em centenas de mortos, feridos e detidos.
Nesta terça-feira, os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) vão debater a situação no Irão numa reunião extraordinária em Bruxelas, depois de a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, ter admitido novas sanções ao regime de Teerão.
A Comissão Europeia admitiu esta segunda-feira propor novas sanções "mais severas" contra as autoridades do Irão, que teriam de ser aprovadas por unanimidade pelos Estados-membros do bloco europeu, perante a "repressão violenta" das manifestações que abalam o país.
O porta-voz recordou que a UE já impôs sanções contra personalidades iranianas responsáveis por "violações graves dos direitos humanos no país" e afirmou que a Comissão Europeia manifesta "total solidariedade" com o povo iraniano.
"Estão a pôr a sua vida em risco e é absolutamente inaceitável que pessoas que estão a manifestar-se pacificamente, em defesa da sua liberdade, estejam a ser detidas e mortas. É completamente inaceitável", disse, por sua vez, a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho.