Metsola proíbe diplomatas do Irão de entrar nas instalações do Parlamento Europeu

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, decidiu esta segunda-feira proibir diplomatas e outros representantes do Irão de entrar nas instalações da assembleia europeia, vincando que a instituição "não contribuirá para legitimar" o atual regime iraniano.

"Enquanto o corajoso povo do Irão continua a lutar pelos seus direitos e pela sua liberdade, tomei hoje a decisão de proibir todo o pessoal diplomático e quaisquer outros representantes da República Islâmica do Irão de entrar nas instalações do Parlamento Europeu", anunciou a presidente da instituição através da rede social X (antigo Twitter).

Nas últimas duas semanas, pelo menos 500 pessoas morreram e mais de 10.600 foram detidas nos protestos políticos contra o regime iraniano, que arrancaram com queixas sobre o custo de vida e a inflação galopante no país.

"Esta assembleia não contribuirá para legitimar este regime que se mantém através da tortura, da repressão e do assassinato", adiantou Roberta Metsola. "Não pode ser tudo como se nada tivesse acontecido".

A representante assume esta posição numa altura em que se regista uma onda de protestos motivada pelo descontentamento com a situação económica, a falta de liberdades civis e a repressão social e política, que já resultou em centenas de mortos, feridos e detidos.