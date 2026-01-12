Nuno Melo diz que espera que EUA se "comportem como aliados"

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, afirmou esta segunda-feira que espera que os Estados Unidos se "comportem como aliados", na sequência das recentes pressões do Presidente norte-americano Donald Trump para tomar a Gronelândia.

"O que se espera dos aliados é que se comportem como aliados e os Estados Unidos são um aliado fundamental na NATO e espero bem que assim possa continuar a ser por muitos e bons anos", disse Nuno Melo à Lusa à margem da celebração dos 236 anos da cerimónia comemorativa do dia da Academia Militar em Lisboa.

O ministro da Defesa sublinhou que o desejo é de paz, sobretudo na Europa, e que para isso "há que valorizar a NATO e ter palavras que são de união e não palavras que são de rutura".

"O facto é que a NATO vence a Guerra Fria não por ser NATO, foi por ser política e operacionalmente forte e por contar com os aliados que tem", adiantou. .

No domingo, Trump reiterou que os EUA vão apoderar-se "de uma forma ou de outra" da Gronelândia, alegando precisar de um "título de propriedade" sobre o território.

No início da semana, o Presidente norte-americano reconheceu que podia ter de escolher entre a preservação da integridade da NATO e o controlo da Gronelândia.

As declarações de Trump têm provocado crescente preocupação entre os aliados europeus e reforçado o debate sobre a importância estratégica do Ártico no quadro da segurança euro-atlântica.