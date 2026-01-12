Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Polícia espanhola apreende quase 10 toneladas de cocaína em navio que transportava sal

12 jan, 2026 - 16:51 • Lusa

Droga proveniente do Brasil, apreendida perto do arquipélago das Ilhas Canárias, foi considerada a "maior apreensão de cocaína em alto mar" pelas autoridades espanholas. Três pessoas foram detidas na operação contra narcotráfico.

A+ / A-

Quase 10 toneladas de cocaína provenientes do Brasil foram apreendidas na semana passada num navio que transportava sal no Oceano Atlântico, anunciou esta segunda-feira a polícia espanhola.

A operação foi conduzida por unidades especiais da polícia espanhola, que intercetaram o cargueiro com bandeira camaronesa ligado a uma "organização multinacional" de narcotráfico, enquanto "navegava no Oceano Atlântico com destino à Europa, proveniente do Brasil", precisou a polícia num comunicado, estimando a quantidade exata de droga escondida a bordo em 9.994 quilogramas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a conta oficial da rede social X (antigo Twitter) da polícia espanhola, "treze pessoas foram detidas durante a operação e a droga, distribuída em 294 sacos, foi apreendida, assim como uma arma de fogo".

Esta é "a maior apreensão de cocaína em alto mar" realizada pela polícia espanhola em "toda a sua história", destaca-se na nota, referindo-se a um "golpe histórico" contra o narcotráfico.

A agência federal dos Estados Unidos responsável pela luta contra o tráfico de drogas, Drug Enforcement Administration (DEA, na sigla inglesa), bem como as autoridades francesas, portuguesas e brasileiras colaboraram na operação, precisa-se no comunicado.

Agentes espanhóis apreenderam, em alto mar, quase 10 toneladas de cocaína em alto mar provenientes do Brasil. Foto: Ramon De La Rocha/EPA
Agentes espanhóis apreenderam, em alto mar, quase 10 toneladas de cocaína em alto mar provenientes do Brasil. Foto: Ramon De La Rocha/EPA
Agentes espanhóis apreenderam, em alto mar, quase 10 toneladas de cocaína em alto mar provenientes do Brasil. Foto: Ramon De La Rocha/EPA
Agentes espanhóis apreenderam, em alto mar, quase 10 toneladas de cocaína em alto mar provenientes do Brasil. Foto: Ramon De La Rocha/EPA
Agentes espanhóis apreenderam, em alto mar, quase 10 toneladas de cocaína em alto mar provenientes do Brasil. Foto: Ramon De La Rocha/EPA
Agentes espanhóis apreenderam, em alto mar, quase 10 toneladas de cocaína em alto mar provenientes do Brasil. Foto: Ramon De La Rocha/EPA

Em outubro de 2025, a polícia espanhola anunciou a apreensão de 6,5 toneladas de cocaína num barco ao largo das Ilhas Canárias, após ter descoberto, um ano antes, 13 toneladas no porto de Algeciras, na Andaluzia (sul), escondidas num contentor entre bananas.

Esta apreensão foi então apresentada pelas autoridades como "a maior da história do tráfico de droga" no país. A maior apreensão de cocaína em alto mar remonta a 1999, quando a polícia espanhola apreendeu 7,5 toneladas num barco.

A Espanha é considerada, pelos especialistas na luta contra o tráfico de drogas, como uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa, devido às suas ligações com a América Latina, onde a droga é produzida, mas também devido à sua localização geográfica.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)