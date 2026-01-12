Ouvir
Portugueses no Irão identificados. Dois pediram ajuda para sair

12 jan, 2026 - 12:51 • João Malheiro

Há menos de uma dezena de cidadãos portugueses no Irão, segundo Paulo Rangel.

[Atualizado às 14h10]

Todos os portugueses no Irão estão identificados pelo Governo e não há razões para preocupação, segundo indicou Paulo Rangel esta segunda-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu aos jornalistas que se tratam de menos de uma dezena de cidadãos portugueses que se encontram no Irão e cada caso está a ser acompanhado individualmente.

Dois portugueses que se encontravam no Irão pediram ao Governo português ajuda para sair, face à violência que atinge o país.

Segundo dados avançados por organizações da oposição, os protestos contra a situação económica e social no Irão, que duram há cerca de duas semanas, já terão provocado mais de 500 mortos, entre manifestantes e elementos das forças de segurança.

Os protestos em quase todo o país começaram a 28 de dezembro, inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos e da ONU, mas têm vindo a intensificar-se e transformaram-se numa contestação política contra o regime.

Com a Internet e as linhas telefónicas cortadas, tornou-se mais difícil avaliar as manifestações do exterior, mas a HDRANA, sediada nos Estados Unidos, refere que cerca de 2.600 pessoas foram detidas.

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?

Explicador Renascença

Protestos no Irão podem significar o fim do regime?

Nos últimos dias o país registou um apagão na Inte(...)

