Portugueses no Irão identificados e não há razões para preocupação

Todos os portugueses no Irão estão identificados pelo Governo e não há razões para preocupação, segundo indicou Paulo Rangel esta segunda-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu aos jornalistas que se tratam de menos de uma dezena de cidadãos portugueses que se encontram no Irão e cada caso está a ser acompanhado individualmente.

Segundo dados avançados por organizações da oposição, os protestos contra a situação económica e social no Irão, que duram há cerca de duas semanas, já terão provocado mais de 500 mortos, entre manifestantes e elementos das forças de segurança.



Os protestos em quase todo o país começaram a 28 de dezembro, inicialmente contra o custo de vida e a inflação galopante, num país sujeito a sanções económicas dos Estados Unidos e da ONU, mas têm vindo a intensificar-se e transformaram-se numa contestação política contra o regime.

Com a Internet e as linhas telefónicas cortadas, tornou-se mais difícil avaliar as manifestações do exterior, mas a HDRANA, sediada nos Estados Unidos, refere que cerca de 2.600 pessoas foram detidas.