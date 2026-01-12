Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Protestos no Irão: Trump admite intervenção apesar de contactos para negociação

12 jan, 2026 - 07:36 • Olímpia Mairos , com redação

A partir do exílio, Reza Pahlavi, filho do antigo xá do Irão, divulgou nova mensagem apelando às forças de segurança para que se juntem ao povo iraniano.

A+ / A-

Os Estados Unidos admitem ter em cima da mesa “opções muito fortes” em relação ao Irão, numa altura de crescente instabilidade no país. Ainda assim, o Presidente norte-americano Donald Trump revelou que líderes iranianos já o terão contactado com vista a uma possível negociação, estando a ser planeada uma reunião entre as partes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar dessa abertura ao diálogo, Trump não exclui uma ação antes de qualquer encontro formal. Em declarações feitas esta madrugada a bordo do Air Force One, o presidente afirmou que a situação está a ser avaliada com seriedade pelas forças armadas norte-americanas.

“Aparentemente algumas pessoas foram mortas e não deveriam ter sido. Não sei se podemos chamá-los de líderes, não sei se são líderes ou se apenas governam através da violência, mas estamos a analisar a situação com seriedade. Os militares estão a analisar a situação, estamos a considerar algumas opções muito fortes. Tomaremos uma decisão”, declarou Donald Trump.

Apelo de opositor no exílio

Entretanto, nas últimas horas, o opositor ao regime iraniano no exílio Reza Pahlavi, filho do antigo xá do Irão, divulgou uma nova mensagem em vídeo na rede social X, apelando às forças de segurança para que se juntem ao povo iraniano.

“Querida nação iraniana, meus bravos compatriotas, funcionários de agências governamentais e das forças armadas e de segurança, vocês têm a oportunidade de se juntar ao povo e ser aliados da nação, ou escolher a cumplicidade com os assassinos da nação e carregar a vergonha e o desprezo do povo”, afirmou.

Na mesma mensagem, Reza Pahlavi dirigiu-se também às representações diplomáticas iranianas no estrangeiro: “No estrangeiro, todas as embaixadas e consulados do Irão pertencem à nação iraniana. É chegado o momento de, em vez da bandeira vergonhosa da República Islâmica, resgatarmos o nosso querido país”, disse.

Segundo dados avançados por organizações da oposição, os protestos contra a situação económica e social no Irão, que duram há cerca de duas semanas, já terão provocado mais de 500 mortos, entre manifestantes e elementos das forças de segurança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)