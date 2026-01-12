Trump partilha imagem em que se proclama "Presidente em exercício da Venezuela"

12 jan, 2026 - 11:25 • João Malheiro
Donald Trump partilhou uma imagem da Wikipédia em que é proclamado como "Presidente em exercício da Venezuela", numa publicação na sua rede social "Truth Social".
Uma consulta à página real do atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) na Wikipédia comprova que esta designação não consta no site.
Depois da operação militar norte-americana que concluiu com a captura de Nicolás Maduro e a da sua mulher, Donald Trump reiterou diversas vezes que os EUA podem ser os administradores da Venezuela por tempo indeterminado.
Numa entrevista recente ao The New York Times, Trump admite que os Estados Unidos poderão supervisionar a Venezuela e controlar as suas receitas petrolíferas durante anos.
Questionado pelo jornal se seriam três meses, seis meses, um ano ou mais, Trump respondeu: “Diria que muito mais.”
A Venezuela está a ser governada pela Presidente interina, Delcy Rodríguez, após a prisão em Caracas de Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, a 3 de janeiro, por tropas norte-americanas. Maduro e Flores serão julgados por vários crimes, incluindo acusações de narcotráfico, perante à justiça dos Estados Unidos.