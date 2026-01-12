Ouvir
Estados Unidos

Trump vai receber Corina Machado na Casa Branca

12 jan, 2026 - 19:38 • Ricardo Vieira, com Reuters

Encontro entre o Presidente norte-americano e a Nobel da Paz está marcado para quinta-feira.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na quinta-feira a líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz, Maria Corina Machado, revelou esta segunda-feira um responsável da Casa Branca, citado pela agência Reuters.

O encontro acontece duas semanas depois da captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, por forças especiais norte-americanas, e da intenção de Trump de gerir o país e o seus recursos naturais.

María Corina Machado foi recebida esta segunda-feira pelo Papa, no Vaticano. Pediu a Leão XIV que intercedesse a favor da libertação dos mais de mil presos políticos do regime venezuelano.

Durante a audiência privada, a líder da oposição venezuelana apelou, ainda, ao incentivo de uma transição para um regime democrático.

"Hoje tive a bênção e a honra de poder compartilhar com Sua Santidade e expressar nossa gratidão pelo seu apoio contínuo ao que está a acontecer no nosso país. Também transmiti a força do povo venezuelano, que permanece firme e em oração pela liberdade da Venezuela", referiu a mais recente vencedora do Prémio Nobel da Paz, citada por uma conta oficial sua, no X (antigo Twitter).

