Trump vai receber Corina Machado na Casa Branca

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na quinta-feira a líder da oposição venezuelana e Nobel da Paz, Maria Corina Machado, revelou esta segunda-feira um responsável da Casa Branca, citado pela agência Reuters.

O encontro acontece duas semanas depois da captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, por forças especiais norte-americanas, e da intenção de Trump de gerir o país e o seus recursos naturais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



María Corina Machado foi recebida esta segunda-feira pelo Papa, no Vaticano. Pediu a Leão XIV que intercedesse a favor da libertação dos mais de mil presos políticos do regime venezuelano.

Durante a audiência privada, a líder da oposição venezuelana apelou, ainda, ao incentivo de uma transição para um regime democrático.

"Hoje tive a bênção e a honra de poder compartilhar com Sua Santidade e expressar nossa gratidão pelo seu apoio contínuo ao que está a acontecer no nosso país. Também transmiti a força do povo venezuelano, que permanece firme e em oração pela liberdade da Venezuela", referiu a mais recente vencedora do Prémio Nobel da Paz, citada por uma conta oficial sua, no X (antigo Twitter).

