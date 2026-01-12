"X" banido da Indonésia e Malásia por ter IA que remove roupas de menores em imagens

O "X" (antigo Twitter) foi banido na Indonésia e na Malásia. São os primeiros países a tomar a medida mais severa contra a rede social, por ter um sistema de inteligência artificial (IA) que faz com que utilizadores possam remover roupas de qualquer pessoa numa imagem, incluindo menores.

Os dois países anunciaram a medida separadamente, no fim de semana, criticando a falta de resposta da rede social de Elon Musk às preocupações levantadas.

Uma nova atualização do Grok - a ferramenta de IA do "X" - com esta funcionalidade tem causado polémica e colocado a rede social detida por Elon Musk sob críticas da União Europeia e do Reino Unido.

O governo britânico autorizou a reguladora do mercado das comunicações a usar todos os seus poderes contra o X, incluindo uma eventual decisão de banir a plataforma do país.



Também Bruxelas está a analisar “muito seriamente” a mais recente polémica em torno do bot de conversação Grok, que tem sido utilizado para remover, através de Inteligência Artificial, a roupa de menores em fotografias partilhadas na plataforma X.

Inicialmente disponível para todos, esta função do Grok passou a ser exclusiva dos subscritores da versão paga do X. No entanto, quem não tem uma conta paga pode continuar a usar o Grok para editar imagens na plataforma individual deste serviço de IA.

Vários utilizadores têm manifestado a sua indignação com uma série de publicações em que o Grok remove as roupas de mulheres, famosas ou anónimas, e substitui por corpos em biquínis, gerados artificialmente.

Um dos casos mais virais foi o pedido de um utilizador para colocar a atriz de 14 anos Nell Fisher, protagonista da última temporada de "Stranger Things", de biquíni.