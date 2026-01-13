Ouvir
Caso Epstein

Bill e Hillary Clinton recusam depor em investigação sobre Epstein

13 jan, 2026 - 22:20 • Lusa

Os Clinton alegam que, ao depor, seria um processo "literalmente concebido para resultar na prisão" do casal. Entre os cerca de quatro mil ficheiros divulgados, várias fotos mostram Jeffrey Epstein na companhia de Bill Clinton e o próprio acusou Trump detentar desviar atenções.

O antigo presidente norte-americano Bill Clinton e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, afirmaram esta terça-feira que vão recusar depor numa investigação sobre o caso do pedófilo Jeffrey Epstein.

Os Clinton consideraram "legalmente inválidas" as tentativas de um comité controlado pelos republicanos incentivarem depoimentos, numa altura em que legisladores do Partido Republicano preparam processos por desacato ao Congresso contra o casal.

Clinton nunca foi acusado de irregularidades relacionadas com Epstein, mas manteve, ao longo dos anos 1990 e do início dos anos 2000, uma amizade bem documentada com o empresário e lobista.

Numa carta divulgada nas redes sociais, os Clinton escreveram ao presidente da Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, o deputado republicano James Comer, que este enfrenta um processo "literalmente concebido para resultar na prisão" do casal.

O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

Justiça

O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

Aparecer nas imagens ao lado de Epstein não é prov(...)

"Cada pessoa tem de decidir quando já viu ou teve o suficiente e quando está preparada para lutar por este país, os seus princípios e o seu povo, independentemente das consequências. Para nós, o momento é agora", acrescentaram Bill e Hillary.

"As decisões que tomou e as prioridades que estabeleceu como presidente relativamente à investigação sobre Epstein impediram o avanço no apuramento dos factos sobre o papel do Governo", criticaram os Clinton na missiva.

Os Clinton acusaram o republicano de ter tentado desviar a atenção dos vínculos do atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com Epstein, para a concentrar, em alternativa, em democratas que também tiveram relações com este.

Jeffrey Epstein suicidou-se em 2019 numa prisão enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de menores.

Comer afirmou que vai iniciar os procedimentos por desacato ao Congresso na próxima semana, o que poderá dar início a um processo complexo e politicamente delicado a que este órgão raramente recorreu.

O líder do órgão responsável por fiscalizar o Governo e exigir documentos oficiais, a partir do qual os democratas divulgaram imagens e documentos relacionados com Epstein e a companheira e cúmplice, Ghislaine Maxwell, antes de a lei ser aprovada por ambas as câmaras, obriga o Departamento de Justiça a tornar públicos todos os documentos não classificados relacionados com o caso.

"Ninguém está a acusar os Clinton de qualquer irregularidade. Temos apenas perguntas", referiu Comer aos jornalistas depois de Bill Clinton não ter comparecido, na manhã desta terça-feira, a um depoimento previamente agendado em instalações da Câmara.

Saiba Mais
