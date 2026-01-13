Cantor Julio Iglesias investigado após denúncias de abusos sexuais

Os relatos indicam que Iglesias terá pressionado as funcionárias para encontros sexuais e submetido a outros abusos físicos e verbais.

Segundo as reportagens, ambas denunciaram ter sido vítimas de agressões sexuais e assédio no local de trabalho enquanto trabalhavam para o cantor.

As mulheres, que alegadamente trabalharam nas casas de Iglesias na República Dominicana e nas Bahamas durante um período de 10 meses em 2021, são citadas numa investigação de três anos conduzida pela estação norte-americana Univision e pelo jornal espanhol elDiario.es, publicada na terça-feira.

O cantor Julio Iglesias , de 82 anos, está a ser investigado pelo Ministério Público espanhol, após denúncias de alegados abusos sexuais contra duas antigas funcionárias.

O Ministério Público referiu ter aberto diligências preliminares após a apresentação de uma queixa a 5 de Janeiro. Os detalhes do processo estão abrangidos por regras de segredo de justiça, o que impede a divulgação de mais informações.

Os representantes do cantor e a editora discográfica do artista, a Sony, ainda não comentaram as alegações.

Julio Iglesias é um dos artistas latinos mais populares de sempre, com mais de 300 milhões de discos vendidos em 14 línguas.

Antigo aspirante a futebolista, enveredou pela música depois de um acidente de viação, em 1963, ter posto fim à sua carreira desportiva.

As alegações provocaram forte reacção em Espanha, onde Iglesias é considerado património nacional.

Ana Redondo, ministra da Igualdade do Governo socialista, afirmou em comunicado que respeita a presunção de inocência do cantor, mas que acredita no testemunho das mulheres.

“É um grande cantor, mas as pessoas podem ter um lado obscuro”, afirmou, elogiando a coragem das mulheres por apresentarem as suas denúncias.

O partido de esquerda Más Madrid sugeriu que o governo regional de Madrid, de direita, deveria retirar a Iglesias as chaves da cidade que lhe foram atribuídas como filho mais ilustre da capital. No passado, o cantor apoiou candidatos políticos conservadores.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reagiu com veemência na rede social X, afirmando: “A Comunidade de Madrid nunca contribuirá para ataques ao prestígio dos artistas, muito menos do mais universal de todos os cantores: Julio Iglesias.”