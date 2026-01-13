Ouvir
Elefante mata pelo menos 20 pessoas na Índia

13 jan, 2026 - 23:54

Elefante já não é avistado desde sexta-feira. Segundo as autoridades e os aldeões, tem andado furioso e presumivelmente em período de cio. A Índia é o quinto país com maior população de elefantes no mundo.

Separado da manada, um elefante macho descontrolado matou, pelo menos, 20 pessoas e provocou 15 feridos desde o início deste ano, na aldeia de West Singhhum, a 1500 quilómetros de Deli, capital da Índia.

A guarda florestal indiana já lançou esta terça-feira uma perseguição ao animal. Segundo as autoridades e a população, o elefante tem andado furioso, porque está presumivelmente em período de cio, no qual os níveis de testosterona disparam.

Entre as vítimas, contam-se crianças, idosos e até um tratador profissional de elefantes, conhecido como "mahout".

A Índia é o quinto país com maior população de elefantes no mundo e, todos os anos, centenas de milhares de indianos veem as suas hortas e campos agrícolas destruídos.

Mas este caso é diferente: o animal já não é avistado desde sexta-feira, apesar das várias patrulhas e drones a sobrevoar na zona. A população das imediações vive aterrorizada.

"Estamos a tentar localizar e resgatar este elefante selvagem violento que matou tantas pessoas", afirmou à agência de notícias AFP o responsável florestal do governo, Aditya Narayan.

Amedrontados com o animal à solta, os habitantes de mais de 20 aldeias abandonaram as suas explorações agrícolas e outros estão até barricados em casa durante a noite, disse à AFP o chefe eleito da aldeia, Pratap Chachar.

Estes animais, normalmente tímidos, estão a entrar cada vez mais em contacto com humanos devido à rápida expansão de povoamentos e ao aumento da perturbação florestal, incluindo operações mineiras.

Segundo dados oficiais, 629 pessoas foram mortas por elefantes na Índia entre 2023 e 2024.

