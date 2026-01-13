Irão. Oficial do regime estima que já terão morrido duas mil pessoas nos protestos

"Tomem conta das vossas instituições! Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um grande preço", escreveu.

Esta terça-feira, numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump garante que "a ajuda vem a caminho" para o povo iraniano e apela a que as manifestações da rua continuem.

Os números são de um oficial do regime de Teerão que, citado pela Reuters, alega que as mortes quer de manifestantes quer de elementos das força de segurança são da responsabilidade de terroristas.

Cerca de duas mil pessoas já terão morrido durante os protestos que afetam o Irão nos últimos dias.

Do seu lado, a Rússia acusa os EUA de fazer uma "intervenção externa subversiva" e que qualquer ameaça de um ataque norte-americano em solo iraniano é "categoricamente inaceitável".

"Quem planeia usar instabilidade externa como pretexto para repetir uma agressão contra o Irão tem de estar ciente das consequências desastrosas de tais ações", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela Reuters.

Funcionários da República Islâmica têm descrito os manifestantes como revoltosos, “mohareb” (inimigos de Deus), terroristas e agitadores, associando-os a Israel e aos Estados Unidos - acusações que, segundo a lei iraniana, podem ser punidas com a pena de morte.

As autoridades prometeram tratar os casos de forma “severa” e “rápida” em secções especiais dos Tribunais Revolucionários.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que dois cidadãos portugueses pediram ajuda para sair do Irão.

Todos os portugueses no Irão estão identificados pelo Governo e não há razões para preocupação, sublinhou o chefe da diplomacia portuguesa.