Mais de 600 manifestantes mortos desde o início da nova vaga de protestos no Irão

Pelo menos 648 manifestantes foram mortos em 14 províncias do Irão desde 28 de dezembro, data em que teve início uma nova vaga de protestos contra as autoridades de Teerão, segundo dados divulgados pela organização não-governamental Iran Human Rights (IHRNGO)

Entre as vítimas mortais contam-se, pelo menos, nove crianças com menos de 18 anos, havendo ainda milhares de feridos.

A IHRNGO sublinha que este número inclui apenas casos verificados diretamente pela organização ou confirmados por duas fontes independentes.

Os dados baseiam-se igualmente em relatórios hospitalares e em informações provenientes de morgues onde os corpos das vítimas estão a ser mantidos. A organização afirma estar a trabalhar na confirmação das idades exatas das vítimas mais jovens através de documentos de identificação.

Segundo a organização, relatos não confirmados apontam para números significativamente mais elevados, indicando que algumas estimativas sugerem que várias centenas de pessoas - ou mesmo mais de 6.000 - poderão ter sido mortas, salvaguardando que a verificação independente destas informações é extremamente difícil devido ao bloqueio quase total da Internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro e às severas restrições ao acesso à informação. Estima-se ainda que o número de pessoas detidas nos recentes protestos ultrapasse as 10.000.

Repressão e risco de execuções

Funcionários da República Islâmica têm descrito os manifestantes como revoltosos, “mohareb” (inimigos de Deus), terroristas e agitadores, associando-os a Israel e aos Estados Unidos - acusações que, segundo a lei iraniana, podem ser punidas com a pena de morte.

As autoridades prometeram tratar os casos de forma “severa” e “rápida” em secções especiais dos Tribunais Revolucionários.

Relatos não verificados indicam que pelo menos um manifestante corre o risco iminente de execução. Fontes próximas da família de Erfan Soltani, de 26 anos, detido a 8 de janeiro em Fardis, na cidade de Karaj, disseram à IHRNGO que a família foi informada de que ele teria sido condenado à morte e que a sentença seria executada a 14 de janeiro. Segundo as mesmas fontes, o jovem não teve acesso a um advogado nem foi realizado um julgamento formal, sendo desconhecidas as acusações concretas.

O diretor da IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, manifestou profunda preocupação com a situação. “A matança generalizada de manifestantes civis nos últimos dias pela República Islâmica faz lembrar os crimes do regime na década de 1980, reconhecidos como crimes contra a humanidade”, afirmou, citado em comunicado, alertando para o “risco extremamente grave” de execuções em massa e extrajudiciais.

O responsável apelou ainda à comunidade internacional para que atue ao abrigo do princípio da Responsabilidade de Proteger.