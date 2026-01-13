Mais de 600 manifestantes mortos desde o início da nova vaga de protestos no Irão

13 jan, 2026 - 10:29 • Olímpia Mairos
Pelo menos 648 manifestantes foram mortos em 14 províncias do Irão desde 28 de dezembro, data em que teve início uma nova vaga de protestos contra as autoridades de Teerão, segundo dados divulgados pela organização não-governamental Iran Human Rights (IHRNGO)
Entre as vítimas mortais contam-se, pelo menos, nove crianças com menos de 18 anos, havendo ainda milhares de feridos.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A IHRNGO sublinha que este número inclui apenas casos verificados diretamente pela organização ou confirmados por duas fontes independentes.
Os dados baseiam-se igualmente em relatórios hospitalares e em informações provenientes de morgues onde os corpos das vítimas estão a ser mantidos. A organização afirma estar a trabalhar na confirmação das idades exatas das vítimas mais jovens através de documentos de identificação.
Segundo a organização, relatos não confirmados apontam para números significativamente mais elevados, indicando que algumas estimativas sugerem que várias centenas de pessoas - ou mesmo mais de 6.000 - poderão ter sido mortas, salvaguardando que a verificação independente destas informações é extremamente difícil devido ao bloqueio quase total da Internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro e às severas restrições ao acesso à informação. Estima-se ainda que o número de pessoas detidas nos recentes protestos ultrapasse as 10.000.
Funcionários da República Islâmica têm descrito os manifestantes como revoltosos, “mohareb” (inimigos de Deus), terroristas e agitadores, associando-os a Israel e aos Estados Unidos - acusações que, segundo a lei iraniana, podem ser punidas com a pena de morte.
As autoridades prometeram tratar os casos de forma “severa” e “rápida” em secções especiais dos Tribunais Revolucionários.
Relatos não verificados indicam que pelo menos um manifestante corre o risco iminente de execução. Fontes próximas da família de Erfan Soltani, de 26 anos, detido a 8 de janeiro em Fardis, na cidade de Karaj, disseram à IHRNGO que a família foi informada de que ele teria sido condenado à morte e que a sentença seria executada a 14 de janeiro. Segundo as mesmas fontes, o jovem não teve acesso a um advogado nem foi realizado um julgamento formal, sendo desconhecidas as acusações concretas.
O diretor da IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, manifestou profunda preocupação com a situação. “A matança generalizada de manifestantes civis nos últimos dias pela República Islâmica faz lembrar os crimes do regime na década de 1980, reconhecidos como crimes contra a humanidade”, afirmou, citado em comunicado, alertando para o “risco extremamente grave” de execuções em massa e extrajudiciais.
O responsável apelou ainda à comunidade internacional para que atue ao abrigo do princípio da Responsabilidade de Proteger.
Irão
Secretário-geral da ONU apela Irão a evitar "uso d(...)
A nova ronda de protestos teve início a 28 de dezembro de 2025 no bazar de Teerão, motivada pelas más condições económicas, e rapidamente se espalhou por todo o país, acompanhada de slogans antigovernamentais. Antes do bloqueio da Internet, as manifestações tinham sido registadas nas 31 províncias iranianas e em cerca de 120 cidades.
A Iran Human Rights (IHRNGO) diz que está a tentar confirmar a veracidade de imagens divulgadas a partir da morgue de Kahrizak, no sul de Teerão, que mostram dezenas de corpos de manifestantes mortos durante a repressão bem como a notícia da revista Times que dá conta da presença de 217 cadáveres em apenas seis hospitais da capital.
A comunicação social estatal afirmou, por sua vez, que pelo menos 121 membros das forças militares, policiais e judiciais da República Islâmica morreram durante os protestos, número que, segundo as autoridades, não inclui a capital.
As forças de segurança terão utilizado armas militares contra os manifestantes, disparando em alguns casos à queima-roupa contra a cabeça e a parte superior do corpo. Paralelamente, foram realizadas detenções em massa em várias cidades.
O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, classificou os manifestantes como “vândalos” e “revoltosos”, assegurando que a República Islâmica não irá recuar. Já o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, descreveu os protestos como atos terroristas e apelou aos apoiantes do regime para se mobilizarem nos bairros e impedirem manifestações antigovernamentais.
Segundo organizações de defesa dos direitos humanos, estas declarações e as medidas adotadas indicam uma tentativa de conduzir julgamentos rápidos sem respeitar os padrões internacionais de um julgamento justo. O bloqueio da Internet e as ameaças repetidas por parte de altos responsáveis do regime estão a aumentar os receios de um massacre em larga escala e da aplicação de um elevado número de sentenças de morte contra manifestantes detidos.