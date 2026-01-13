Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Irão

Mais de duas mil pessoas mortas. Trump diz que ajuda está a caminho do Irão

13 jan, 2026 - 15:30 • João Malheiro

Donald Trump garante que "a ajuda está a caminho" e pede que manifestações continuem.

A+ / A-

Cerca de duas mil pessoas já terão morrido durante os protestos que afetam o Irão nos últimos dias.

Os números são avançados por um oficial do regime de Teerão que, citado pela Reuters, alega que as mortes quer de manifestantes quer de elementos das força de segurança são da responsabilidade de terroristas.

Esta terça-feira, numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump garante que "a ajuda está a caminho" para o povo iraniano e apela a que as manifestações da rua continuem.

"Tomem conta das vossas instituições! Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um grande preço", escreveu.

Do seu lado, a Rússia acusa os EUA de fazer uma "intervenção externa subversiva" e diz que qualquer ameaça de um ataque norte-americano em solo iraniano é "categoricamente inaceitável".

"Quem planeia usar instabilidade externa como pretexto para repetir uma agressão contra o Irão tem de estar ciente das consequências desastrosas de tais ações", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela Reuters.


“Ocidente finge apoiar os direitos humanos, mas corta-nos comida e medicamentos”

Entrevista ao embaixador do Irão em Lisboa

“Ocidente finge apoiar os direitos humanos, mas corta-nos comida e medicamentos”

Num momento crítico para o seu país, Majid Tafresh(...)

Funcionários da República Islâmica têm descrito os manifestantes como revoltosos, “mohareb” (inimigos de Deus), terroristas e agitadores, associando-os a Israel e aos Estados Unidos — acusações que, segundo a lei iraniana, podem ser punidas com a pena de morte.

As autoridades prometeram tratar os casos de forma “severa” e “rápida” em secções especiais dos Tribunais Revolucionários.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse esta segunda-feira que dois cidadãos portugueses pediram ajuda para sair do Irão.

Todos os portugueses no Irão estão identificados pelo Governo e não há razões para preocupação, sublinhou o chefe da diplomacia portuguesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 13 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)