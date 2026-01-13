Mais de duas mil pessoas mortas. Trump diz que ajuda está a caminho do Irão

Cerca de duas mil pessoas já terão morrido durante os protestos que afetam o Irão nos últimos dias. Os números são avançados por um oficial do regime de Teerão que, citado pela Reuters, alega que as mortes quer de manifestantes quer de elementos das força de segurança são da responsabilidade de terroristas. Esta terça-feira, numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump garante que "a ajuda está a caminho" para o povo iraniano e apela a que as manifestações da rua continuem. "Tomem conta das vossas instituições! Guardem os nomes dos assassinos e dos abusadores. Vão pagar um grande preço", escreveu.

Do seu lado, a Rússia acusa os EUA de fazer uma "intervenção externa subversiva" e diz que qualquer ameaça de um ataque norte-americano em solo iraniano é "categoricamente inaceitável". "Quem planeia usar instabilidade externa como pretexto para repetir uma agressão contra o Irão tem de estar ciente das consequências desastrosas de tais ações", sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, citado pela Reuters.

