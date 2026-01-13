Ouvir
​Estados Unidos

Minnesota avança com ação contra Administração Trump

13 jan, 2026 - 02:30 • Reuters

Estado norte-americano quer travar envio de agentes federais e detenções arbitrárias.

As autoridades do estado do Minnesota avançaram esta segunda-feira com um processo judicial contra a Administração Trump.

O objetivo da ação é travar o envio massivo de agentes federais, na sequência do caso de Renee Nicole Good, a mulher, de 37 anos, que foi morta a tiro por um operacional da polícia de imigração (ICE).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O processo vida a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e vários responsáveis dos serviços de imigração dos Estados Unidos.

Apela a um tribunal federal no Minnesota que declare inconstitucional e ilegal o envio de agentes federais para aquele estado e impeça a administração Trump de prender cidadãos norte-americanos e detentores de visto de residência, sem indício de que tenham cometido crimes.


