Minnesota avança com ação contra Administração Trump

13 jan, 2026 - 02:30 • Reuters
As autoridades do estado do Minnesota avançaram esta segunda-feira com um processo judicial contra a Administração Trump.
O objetivo da ação é travar o envio massivo de agentes federais, na sequência do caso de Renee Nicole Good, a mulher, de 37 anos, que foi morta a tiro por um operacional da polícia de imigração (ICE).
O processo vida a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e vários responsáveis dos serviços de imigração dos Estados Unidos.
Apela a um tribunal federal no Minnesota que declare inconstitucional e ilegal o envio de agentes federais para aquele estado e impeça a administração Trump de prender cidadãos norte-americanos e detentores de visto de residência, sem indício de que tenham cometido crimes.