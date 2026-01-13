"O meu medo é o ataque americano", diz iraniana em Portugal

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Pode estar iminente uma intervenção militar norte-americana no Irão. Quem o admite, com receio, é Sepideh Radfar, uma professora universitária iraniana a residir em Portugal há longos anos.

Donald Trump escreveu nas redes sociais que "a ajuda está a caminho do Irão", incentivando a população daquele país a prosseguir os protestos e a ocupar as instituições do país. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, Sepideh Radfar sublinha que o povo iraniano tem motivos para protestar, e lamenta o elevado número de mortos - mais de dois mil -, mas sublinha que Trump não é o polícia do mundo, nem tem qualquer mandato da ONU. O que espera do Presidente norte-americano, Donald Trump? Infelizmente, desde este mandato do Sr. Trump, nós vimos que quando ele fala, ele mesmo atua. Admite que possa haver um ataque dos Estados Unidos? O meu medo é esse, o meu medo é o ataque americano, e os danos que vai causar aos civis, à vida dos iranianos, à segurança nacional, tudo isso. Estou muito preocupada mesmo.

No caso de um ataque americano, que tipo de resposta é que poderia haver por parte de Teerão? Eu não faço parte de nenhuma… eu não sou responsável, mas o que nós sabemos é que já avisaram que todas as bases americanas na região, na vizinhança do Irão, serão alvos de respostas. Vamos ver qual é a dimensão do ataque que os americanos vão fazer e como é que o Irão vai responder e onde vai chegar, porque a questão é, ok, vai atacar. Primeiro, este ataque, eu não acredito na questão da ajuda. Os Estados Unidos, os americanos nunca vão a nenhum lado para ajudar os povos, eles vão atrás dos próprios interesses, isso a história já nos ensinou e recentemente estamos a assistir isso: petróleo, interesses, geopolítico, etc, etc. Em contrapartida, como é que olha para essas manifestações, que já provocaram mais de dois mil mortos? Eu não posso admitir o que está a acontecer ao povo iraniano. E isso não justifica uma eventual intervenção para tentar pôr cobro a essa situação? Os Estados Unidos autorizaram? O Conselho de Segurança autorizou? Quem é a polícia do mundo, qual é a justificação? Eu acho que é o próprio povo que tem que tomar conta do próprio destino.